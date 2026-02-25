Uno de los mayores narcos de Ecuador declara en Zaragoza por el asesinato de un candidato a la presidencia de su país

La vida cotidiana de los juzgados es impredecible. Que se lo digan a los funcionarios de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza que este miércoles se han encontrado un despliegue policial sin parangón. No es para menos porque en esta ocasión ha llegado al complejo uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en la sala de vistas número 7 se ha interrogado a partir de las 11.15 horas al líder de Los Lobos, el ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, en el transcurso de la investigación abierta por el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de su país en las elecciones de 2023, Fernando Villacencio. Es una historia de lo más mediática que ha llegado a tierras aragonesas después de que 'Pipo' fuera detenido en el mes de noviembre de 2025 en Málaga a pesar de fingir su muerte en 2021...

Porque Pipo permanece interno en la cárcel de Zuera, adonde fue trasladado a finales del mes de noviembre desde el centro penitenciario de Málaga. Entonces, aquel 16 de noviembre de 2025, se le detuvo cuando volaba desde Marruecos al tratarse del delincuente más buscado por las autoridades ecuatorianas. Pero en esta ocasión se le ha interrogado por la muerte de Fernando Villacencio en una comparecencia en la que ha estado presente una fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Española, su propio abogado y tres policías nacionales que han sido los encargados de trasladar las 24 preguntas remitidas por la Policía de Ecuador.

Han sido unas cuestiones que no ha contestado 'Pipo', quien sí lo ha hecho a la fiscal y a su abogado defensor para negar rotundamente los hechos. Entre sus respuestas ha subrayado que una persona cercana al ministro de Interior, John Reinberg, le transmitió que el asesinato de Villacencio fue ordenado por el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien precisamente anunció la detención de Pipa como "el objetivo de más alto valor" que perseguía su país. Entre sus alegaciones, de hecho, ha cargado contra el presidente al afirmar que el difunto Villacencio custodiaba un audio en el que se implicaba a Noboa en un caso de menores.

Una comparecencia en el Juzgado

A lo largo de los 45 minutos que se ha prolongado su comparecencia ha asegurado que su vida corre peligro si se le extradita a Ecuador o a Estados Unidos, pues el país norteamericano cataloga a Los Lobos como una organización terrorista. En este sentido ha depositado su confianza en las autoridades españolas para conservar unas grabaciones en las que un emisario le trasladó las amenazas de Reinberg, según consta en la declaración que ha prestado este miércoles por la mañana en la sala de vistas número 7.

Un furgón de la Guardia Civil ha llevado a Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', a declarar a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, este miércoles por la mañana. / PABLO IBÑALEZ

En su interior han permanecido cuatro miembros del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) además de un quinto que ha custodiado la puerta de acceso armado con una metralleta. En los pasillos del edificio Fueros de Aragón, de hecho, la vigilancia era máxima con agentes de la Unidad Adscrita y otros tantos de paisano que han ido peinando cualquier rincón del complejo mientras sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) cercaban el recinto judicial.

Sobre las 12.00 horas se ha dado por concluida la declaración de 'Pipo', quien ha sido trasladado hasta la cárcel de Zuera en un furgón de la Guardia Civil. Hasta el centro penitenciario le han acompañado varias dotaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), una veintena de guardias civiles que también han formado parte del operativo para blindar la Ciudad de la Justicia. No es para menos si hoy se recibía la visita de uno de los mayores narcotraficantes del mundo...