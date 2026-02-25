Este es el pueblo de Zaragoza donde se ha desmantelado un punto de droga tras un año de investigación
En la vivienda del detenido había 7.600 euros en metálico
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, actuación con la que considera desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes “muy activo” en la población.
La investigación, denominada Ebrotor, comenzó a finales de junio del pasado año ante la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en este municipio y las pesquisas desarrolladas durante meses permitieron identificar a un varón que, supuestamente, utilizaba su domicilio para la venta de droga, principalmente cocaína, a jóvenes de la localidad y de poblaciones cercanas.
Según ha informado la Guardia Civil, agentes de este cuerpo realizaron el pasado jueves un registro en la vivienda del sospechoso, en cuyo interior localizaron 168 gramos de cocaína en roca, 7.600 euros en efectivo —la mayoría en billetes de 50 euros— y 26 pastillas de anfetamina, así como una báscula de precisión y otros útiles destinados a la distribución de la sustancia.
Parte de la cocaína fue hallada en el interior de un horno de cocina sin uso, situado en el patio interior del inmueble, y 6.000 euros en una caja de cápsulas de café. El resto de la droga y el dinero se encontraban distribuidos en distintos puntos de la vivienda.
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Cambios en el contrato de la nueva Romareda: las obras se abaratan
- La avenida Cataluña se transforma: ya están construidos los dos restaurantes de comida rápida que abrirán sobre las antiguas naves de Galerías Primero en Zaragoza
- David Gracia, el aficionado del Real Zaragoza al que el Andorra prohibió el acceso al estadio: «Sentí rabia y ganas de llorar por pura impotencia»
- La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador
- El paso del exjefe de la Policía en Aragón por Zaragoza: los nombramientos de 'Jota', el caso Gali y su vida 'extrapolicial
- ¿Hay puente en los colegios de Zaragoza esta Cincomarzada 2026? Así lo refleja el calendario escolar
- La responsabilidad de los jugadores del Real Zaragoza en la peor crisis de la historia: Nadie se va de rositas