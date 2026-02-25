Este es el pueblo de Zaragoza donde se ha desmantelado un punto de droga tras un año de investigación

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, actuación con la que considera desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes “muy activo” en la población.

La investigación, denominada Ebrotor, comenzó a finales de junio del pasado año ante la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en este municipio y las pesquisas desarrolladas durante meses permitieron identificar a un varón que, supuestamente, utilizaba su domicilio para la venta de droga, principalmente cocaína, a jóvenes de la localidad y de poblaciones cercanas.

El detenido tenía 7.500 euros en metálico. / GUARDIA CIVIL

Según ha informado la Guardia Civil, agentes de este cuerpo realizaron el pasado jueves un registro en la vivienda del sospechoso, en cuyo interior localizaron 168 gramos de cocaína en roca, 7.600 euros en efectivo —la mayoría en billetes de 50 euros— y 26 pastillas de anfetamina, así como una báscula de precisión y otros útiles destinados a la distribución de la sustancia.

Parte de la cocaína fue hallada en el interior de un horno de cocina sin uso, situado en el patio interior del inmueble, y 6.000 euros en una caja de cápsulas de café. El resto de la droga y el dinero se encontraban distribuidos en distintos puntos de la vivienda.