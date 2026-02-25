Un juzgado de Calatayud abre diligencias contra el votante que depositó dos sobres en una misma urna

Un Juzgado de Calatayud ya ha abierto diligencias contra el votante que el pasado 8 de febrero depositó dos sobres en una misma urna, que tuvo que ser precintada por la Policía por la presunta comisión de un delito electoral. Por eso el juez instructor ya ha requerido a la Junta Electoral Provincial de Zaragoza el acta de escrutinio del municipio bilbilitano una vez que el 13 de febrero se llevó a cabo el recuento definitivo en la Audiencia Provincial de Zaragoza con los votos de aquella urna. De esta forma se sumaron unos 600 sufragios que confirmaron la victoria del PP con 3.904 votos por encima del PSOE (2.022).

Es una de las primeras diligencias que ha llevado a cabo el juez después de que se registrara la incidencia a mitad de la mañana del 8 de febrero. Fue en el IES Leonardo Chabacier. En el acta de la sesión de escrutinio se hace constar que el 13 de febrero se procedió al "cotejo" y al "estudio" de todas las mesas en las que constaban errores como fue el caso de Calatayud, pero también de Malanquilla y de Zaragoza. Pero la Junta Electoral acordó que "no cabe declarar la nulidad de dichos votos ni la anulación", por lo que se sumaron los votos de la urna a los sufragios que ya se habían contabilizado durante la noche electoral.

Pena de cárcel o multa

Por estos hechos, por la emisión de varios votos en la misma cita electoral, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) castiga al autor con penas de prisión de seis meses a dos años, una multa de seis meses a dos años y la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Es una Ley que también contempla el castigo por otras incidencias como perturbar el orden en un colegio electoral, lo que se castiga con penas de prisión de tres a doce meses o una multa de seis a veinticuatro meses.

Así se pudo conocer el resultado definitivo de las elecciones en Calatayud, tal y como sucedió también con los resultados definitivos de otros municipios en los que se tuvieron que resolver las reclamaciones de ciertas formaciones políticas en Sos del Rey Católico, por ejemplo. En este municipio de la comarca de las Cinco Villas se mantuvo la validez de un voto de Vox contra el que había recurrido el PSOE.