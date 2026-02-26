Aragón registra su menor número de víctimas mortales en carretera: “No es un reto conseguido, es una tendencia a consolidar”

El delegado del Gobierno en Aragón ha presentado un balance “esperanzador” de la siniestralidad vial en la comunidad. Lo ha hecho tras la reunión de la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial, un órgano multidisciplinar en el que están representadas las principales instituciones implicadas en la movilidad y la seguridad en carretera. Aragón cerró 2025 con el menor registro de víctimas mortales de la última década con 46 fallecidos en 43 accidentes mortales en las carreteras.

Este descenso se produjo a pesar del aumento de los desplazamientos, con casi 44 millones de largo recorrido, un 3,6% más que en 2024, cuando se realizaron 42,4 millones de viajes. Así, la tasa de siniestros mortales en Aragón es de 1 por cada millón de desplazamientos, justo la mitad de la media nacional, que asciende a 2,1 fallecidos.

“2025 se cerró como el año con menos víctimas mortales en vías interurbanas de la última década. Los 46 fallecidos igualan la cifra de 2021, año que estuvo marcado por las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia. Estamos tocando suelo, ha señalado, aunque ha advertido contra cualquier tentación de triunfalismo. “No es un reto conseguido, es una tendencia que debemos consolidar”, ha puntualizado.