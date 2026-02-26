El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza premiaron al DAO por su "conducta ejemplar"

Por su "conducta ejemplar" y por sus "servicios prestados", el ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González (La Rioja, 1959), tiene en su 'palmarés' dos condecoraciones que le entregaron dos grandes instituciones públicas de la comunidad aragonesa. Es el caso de la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Azul del Gobierno de Aragón y la Medalla de Plata de la Policía Local de Zaragoza que recibió el 30 de octubre de 2023 y el 7 de junio de 2019, respectivamente, varios años después de que el propio 'Jota' dejara de liderar la Jefatura Superior de Policía de Aragón entre los meses de septiembre de 2017 y de octubre de 2018. Y muchos años antes de que un Juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella contra 'Jota' por una presunta agresión sexual a una subordinada...

Así consta en la información a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la que se hace constar que el consistorio zaragozano, entonces liderado por Pedro Santisteve (ZeC), otorgó esta distinción al por entonces Director Adjunto Operativo de la Policía en el acto de celebración de la patrona de la Policía Local, la Virgen del Portillo. Es la Medalla de Plata por "servicios prestados" que en aquella ocasión también recibieron otras doce personalidades vinculadas al mundo de la Justicia, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de la Universidad de Zaragoza.

Policía Local

En las fotografías del archivo de este diario quedó inmortalizado el momento exacto en el que 'Jota' recibía dicha condecoración a manos de la por entonces delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez. Fue, de hecho, una de las últimas comparecencias públicas de Santisteve como alcalde porque apenas unos días después le tomaría el relevo Jorge Azcón (PP) junto a sus socios de Ciudadanos.

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, durante su toma de posesión como nuevo jefe superior de la Policía en Aragón, en el mes de mayo de 2017. / EL PERIÓDICO

Apenas tres años después, a principios del mes de mayo de 2023, el Gobierno de Aragón presidido por el difunto Javier Lambán (PSOE) acordó en Consejo de Gobierno la concesión de las condecoraciones al Mérito Policial. Con Distintivo Azul se premió a 12 agentes de la Policía Nacional, entre ellos, 'Jota' como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía. Pero hubo que esperar varios meses para que se materializara la entrega de esta distinción hasta el punto de que incluso se había formado un nuevo Gobierno con Azcón como presidente.

El 30 de octubre de 2023, en una ceremonia celebrada en Barbastro, se condecoró a 'Jota' por "sobresalir en el cumplimiento de los deberes" de su cargo, "constituyendo una conducta ejemplar", tal y como se le presentó en el acto. Pero, en esta ocasión, 'Jota' no recibió personalmente la Medalla, sino que en su nombre lo hizo el jefe de la División de Operaciones y Transformación Digital, Tomás Vicente Riquelme.