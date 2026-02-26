Jupol traslada su "firme crítica" por las medallas aragonesas al DAO: "Es una prueba clara del reparto entre cúpulas"

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha criticado este jueves que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza condecoraran con sendas medallas al por entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, alias Jota. Lo ha hecho Jupol tras conocerse que ambas instituciones premiaron la "conducta ejemplar" y los "servicios prestados" de quien lideró la Jefatura Superior de Policía de Aragón entre los meses de septiembre de 2017 y de octubre de 2018. Es, de hecho, un modelo de condecoraciones al que el sindicato policial se ha referido como "una prueba clara" del "reparto interno entre cúpulas".

"El sistema de recompensas está diseñado para favorecer a quienes ocupan despachos y puestos políticos dentro de la estructura policial", han trasladado desde Jupol a este diario tras informar de que 'Jota' recibió la Medalla de Plata de la Policía Local el 7 de junio de 2019 y la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Azul el 30 de octubre de 2023. En ambas fechas, 'Jota' ya ejercía como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía tras un paso de 15 meses por tierras aragonesas hasta que se convirtió en la mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Dimisión de Marlaska

Por eso siguen reclamando la dimisión del ministro y también del Director General de la Policía, Francisco Pardo Piqueras por su "vinculación directa" con 'Jota' al ejercer "un control absoluto" y "claramente político" en la Dirección General de la Policía. "Entendemos que existe una protección institucional determinados mandos mientras los agentes de base siguen enfrentándose a plantillas insuficientes y falta de medios", han apuntado desde Jupol tras admitirse a trámite la querella contra el ya ex DAO por una presunta agresión sexual a una subordinada.

"Las condecoraciones policiales se reparten sistemáticamente entre altos mandos mientras los policías que trabajan a pie y garantizan la seguridad de los ciudadanos quedan excluidos de estos reconocimientos (...) El sistema de condecoraciones debe ser objetivo, transparente y centrado en el mérito operativo real. No puede convertirse en un instrumento de reconocimiento entre altos cargos", ha zanjado el sindicato mayoritario de la Policía Nacional en su "firme crítica" a las dos medallas.