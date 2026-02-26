La mujer del político asesinado en Ecuador, tras la declaración del narco 'Pipo' en Zaragoza: "Es sumamente peligroso"

Un terremoto informativo ha sacudido Ecuador tras conocerse la declaración que al otro lado del Charco prestó ayer uno de sus mayores narcotraficantes. No es para menos si se trata del líder de Los Lobos, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo. Y lo hizo en tierras aragonesas. En cuestión de pocos minutos saltó la noticia desde Zaragoza hasta el país sudamericano, donde se pudo conocer que 'Pipo' había acusado a su presidente, Daniel Noboa, de ordenar el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador en las elecciones de 2023, Fernando Villacencio. Apenas 24 horas después, la eposa del difunto Villacencio reflexiona con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sobre la declaración que prestó 'Pipo' en los Juzgados zaragozanos y "todo el lío" que se ha armado allí desde entonces...

"El único testigo primario de los hechos es Wilmer Chavarría... A él le contrataron para brindar el servicio de sicariato. Él sabe quién está detrás de la muerte de mi marido y es importante saber qué le preguntaron, aunque la única pregunta que hay que hacerle es: ¿Quién le ordenó el asesinato?", expone Verónica Sarauz en conversación telefónica desde Estados Unidos, donde tuvo que refugiarse en el mes de septiembre de 2023 tras sufrir un intento de asesinato tan solo unas pocas semanas después del "magnicidio" de Fernando. Así que en suelo norteamericano leyó ayer la noticia de este mismo diario, lo que le llevó a pasar "una tarde bastante estresada" por las declaraciones de 'Pipo'.

"Son acusaciones sumamente graves, pero solo la palabra de un delincuente no vale nada: él tiene que probar lo que dijo. Me parece descabellado que Daniel Noboa haya participado, pero siempre he sido partidaria de que se investigue a todos los políticos de todas las banderas políticas de Ecuador", relata la viuda de Villacencio sobre la investigación del asesinato, un crimen cometido el 9 de agosto de 2023 por el que se ha procesado a cuatro "instigadores" como autores intelectuales: Daniel Salcedo, José Serrano, Ronny Aleaga y Xavier Jordán.

Un furgón de la Guardia Civil llevó a Wilmer Chavarría, alias 'pipo' a declarar a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, el 25 de febrero. / PABLO IBÁÑEZ

En cualquier caso la viuda no confía mucho en los resultados que la Justicia ecuatoriana le pueda dar a este procedimiento judicial. "En Ecuador la Justicia está muy corrupta: estamos en medio de una crisis judicial. Pero a la Justicia americana sí le van a interesar sus conexiones internacionales (las de 'Pipo'), por eso necesitamos que le extradición sea directa a Estados Unidos", ruega Sarauz. Precisamente, 'Pipo' aseguró ayer en el Juzgado de Zaragoza que su vida corre peligro si se le extradita a Ecuador o a Estados Unidos.

En la sala de vistas número 7 compareció a las 11.15 horas bajo un despliegue policial que nunca se había visto en la Ciudad de la Justicia. Y no se sorprende esta misma mujer. "Es sumamente peligroso", admite Sarauz al enumerar una retahíla de conexiones de 'Los Lobos' con bandas de narcotraficantes de todo el mundo. Sí que se sorprende con los 700.000 habitantes de la ciudad en la que ayer declaró 'Pipo'. "¡Es una ciudad pequeña para tener un huésped de semejante calibre!", exclama. Realmente, 'Pipo' duerme en la cárcel de Zuera, un municipio de unos 8.000 habitantes a unos 30 kilómetros de la capital aragonesa...