'Pipo' Chavarría, de ser el narcotraficante más buscado por Ecuador a los Juzgados de Zaragoza

Desde Emiratos Árabes Unidos hasta Marruecos y Málaga en avión y desde la cárcel de Zuera hasta los Juzgados de Zaragoza por carretera. Es el trayecto que en apenas tres meses ha seguido quien hasta hace bien poco era el narcotraficante más buscado por las autoridades ecuatorianas, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo. Solo de esta forma se puede explicar que el líder de la sanguinaria banda de 'Los Lobos' haya acabado en tierras aragonesas, al otro lado del Charco, de esa nación cuya Policía le vincula a 400 asesinatos como el del uno de los candidatos a la presidencia de su país en las elecciones generales de 2023, Fernando Villacencio. Y hasta el mes de noviembre se le daba por muerto. O eso pensaba 'Pipo'...

Y es que este miércoles ha comparecido en la Ciudad de la Justicia gracias a la estrecha colaboración de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía Nacional ecuatoriana y la Policía Nacional española. Porque entre ambas instituciones se pudo averiguar que 'Pipa' pasaba pequeñas temporadas en Málaga, cerca del estadio de La Rosaleda, a pesar de que en el registro se había inscrito su defunción (por covid) el 23 de febrero de 2021 según informó El País.

Un furgón de la Guardia Civil ha llevado a Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', a declarar a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, este miércoles por la mañana. / PABLO IBÁÑEZ | POLICÍA DE ECUADOR

Pero en realidad pasaba la mayor parte del año en Emiratos Árabes Unidos, precisamente, el país del que partió a mediados del mes de noviembre de 2025 para regresar a Málaga. Un avión le llevó desde Dubái hasta el aeropuerto de Casablanca y desde Marruecos tomó un segundo vuelo en el que inconscientemente disfrutaría de los últimos minutos de su vida en libertad. Porque en el aterrizaje le dieron el alto y comprobaron que su pasaporte era falso. Entonces poco se parecía al Pipo que abandonó Ecuador varios años atrás al someterse a operaciones estéticas para complicar todavía más su identificación.

En los días siguientes pasó a disposición de la Audiencia Nacional y acabó en la cárcel de Málaga tras decretarse su ingreso en prisión. A finales de ese mismo mes de noviembre fue conducido al centro penitenciario de Zuera hasta que, este miércoles, los Juzgados de Zaragoza han recibido la inesperada visita de 'Pipo'. Esta ha sido la rocambolesca historia para que uno de los mayores narcotraficantes del mundo haya pisado una de las salas de vistas de la Ciudad de la Justicia...