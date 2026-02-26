Hallan un hombre muerto tras un incendio en una "chabola" de Zaragoza

Un ciudadano marroquí de nombre Kali ha muerto este jueves por la mañana en un incendio en una “chabola” de la calle Juan XXII, en el barrio de San José. Ha sido sobre las 09.30 horas. El cadáver ha sido hallado en una de las habitaciones según han informado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, de Policía Local y de la Policía Nacional, incluido el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. En estos momentos, agentes de Policía Científica están recabando pruebas en el lugar de los hechos, una calle estrecha próxima al Canal Imperial.

Según explican los vecinos, Kali era un ciudadano marroquí que rondaba los 50 años de edad. Al parecer, cuentan, no era la primera vez que tenían un susto y “en varias ocasiones” ya se habían producido incendios similares en su morada hasta que este último ha resultado mortal

La redacción trabaja en la ampliación de esta información