Los conocidos de Kali, tras su muerte en un incendio en Zaragoza: "Vivía infrahumanamente en su chabola"
La víctima residía desde hace unos años en un barriada de la calle Juan XXII
La barriada de la calle Juan XXII, en San José, ha tenido conocimiento este jueves de la muerte de un vecino de nombre Kali tras un incendio en la chabola en la que residía desde hace unos años. Era una persona "educada", "respetuosa" y "amable" como le recordaban sus conocidos cuando apenas habían transcurrido unos pocos minutos desde que los Bomberos encontraran su cadáver. Es un varón de 55 años a quien se le ayudaba con trámites administrativos como la renovación de su pensión no contributiva o las citas médicas con su psiquiatra según han detallado varios vecinos del entorno consultados por este diario.
"Algunos vecinos decían que él mismo les ayudaba con los alimentos. No hablaba muy bien el idioma. Él decía que sabía pintar: supongo que sería un manitas", han descrito quienes ayudaban a Kali, un hombre que presentaba "dificultades" o "algún tipo de discapacidad" de acuerdo a los manifestado por los vecinos del entorno. Han sido los mismos que han recordado otros incidentes similares en la chabola de Kali. "Ha pasado en varias ocasiones", han coincidario en alusión al incendio que este jueves ha resultado mortal.
Al parecer, visitaba "en ocasiones puntuales" la sede de la Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA) que se encuentra a escasos metros de lo que era su casa. Porque Kali "vívía infrahumanamente en una chabola" según han lamentado sus conocidos. Allí, una vez que se ha levantado el cordón policial, se han podido ver varias estancias llenas de trastos, de basura y, desde este mismo jueves, una mancha negra de humo en la fachada. En esa habitación se ha hallado el cadáver de Kali...
