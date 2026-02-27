Condenada una madre por pegar a una profesora en un colegio de Zaragoza: "Estamos totalmente indefensos"

Un juzgado ha condenado a una madre por pegar a una profesora en un colegio de Zaragoza. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora positivamente una reciente esta sentencia. Los hechos ocurrieron un día de diciembre a la salida del colegio, cuando una mujer acudió al centro a recoger a sus hijos y se dirigió a otro niño con actitud agresiva e intención de pegarle. La profesora se interpuso para proteger al menor y fue agredida. La madre le empujó, le golpeó en un brazo y le amenazó. "Estamos totalmente indefensos ante este tipo de situaciones que van en aumento", ha explicado a este diario Gema Tomás, responsable de Educación de CSIF Aragón.

CSIF lleva tres años desarrollando su campaña “Stop agresiones”, con la que reclama visibilidad para estos casos y exige a la Administración más medidas de protección para los docentes. "Es necesario que se desarrolle un protocolo claro y ágil contra las agresiones a docentes", añade Gema Tomás, quien reclama protección jurídica para los implicados: "Solo así será posible mejorar la sitación. Nosotros llevamos años pidiendo soluciones".

La sentencia recoge estos hechos probados y condena a la agresora por un delito leve de maltrato de obra (sin llegar a causar lesión) a la pena de un mes de multa con cuota diaria de tres euros y a la prohibición de aproximarse al centro escolar durante seis meses. CSIF ha ejercido la acusación particular y solicitaba un delito de amenazas.

“Valoramos positivamente que el juez reconozca la agresión y condene a la agresora. No es el único caso que hemos llevado a los tribunales. En CSIF nos preocupa mucho el aumento de agresiones a los docentes estos últimos años. Animamos a denunciar los hechos, y pedimos más apoyo de la Administración. Es inadmisible. Hay que dignificar la profesión docente”, afirma Tomás.

En las últimas semanas, CSIF ha llevado a cabo una encuesta entre los docentes aragoneses para conocer sus principales preocupaciones, a la que han respondido cerca de 1.500 personas. El 90% declara que ha vivido situaciones de agresiones o amenazas por parte de familias y del alumnado.

Noticias relacionadas

También un 90% asegura que no disponen de herramientas suficientes para gestionar estas situaciones conflictivas. Y prácticamente el 100% considera que la Administración debería reforzar tanto la autoridad profesional del docente como las medidas de protección.