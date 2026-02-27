La Guardia Civil detiene a dos personas por el robo de más de 240 litros de combustible en la provincia de Zaragoza
Además de la sustracción de combustible, al conductor se le imputa un delito por conducir bajo los efectos de las drogas
La Guardia Civil de la Almunia de Doña Godina, en la provincia de Zaragoza, ha detenido a dos varones tras cometer un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas por la sustracción de, aproximadamente, 250 litros de combustible que transportaban en un vehículo en garrafas de 20 litros.
El pasado 20 de febrero, sobre las 00.20 horas, se recibió aviso en la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062) comunicando que dos personas se encontraban, en la localidad de La Almunia de Doña Godina, transportando garrafas de gasoil sin poder demostrar su lícita procedencia, y aportando datos significativos de ambas y del vehículo en el cual viajaban, como informa la Guardia Civil.
De inmediato, una patrulla de seguridad ciudadana fue comisionada al lugar, la cual realizó una vigilancia por las carreteras aledañas, localizando un vehículo que encajaba, sin ningún género de dudas, con las características aportadas. Cuando los agentes procedieron a dar el alto al turismo, el conductor intentó huir a gran velocidad realizando maniobras de evasión, siendo en la localidad de Ricla donde fue alcanzado por los agentes, teniendo que detenerse bruscamente.
Durante el registro del vehículo, los componentes de la patrulla localizaron en el maletero 10 garrafas de color negro, con una capacidad de aproximadamente 20 litros, llenas de combustible, así como una palanca metálica, tipo pata de cabra, con evidentes signos de haber sido utilizada.
Posteriormente, en la inspección llevada a cabo en la zona de la localidad de La Almunia donde fueron vistos los presuntos autores, se localizaron, escondidas entre la maleza, otras 11 garrafas más de las mismas características, llenas con el mismo producto, conteniendo un total de aproximadamente 250 litros de gasoil, lo que suponía una cantidad económica de más de 350 euros.
Por este motivo, y tras las indagaciones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil, procedieron a la detención de estos dos varones, de 23 y 32 años de nacionalidad rumana, por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas, además de la infracción al conductor por conducir con la presencia de drogas en el organismo.
