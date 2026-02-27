La doctora Rebollo asume la dirección del IMLA tras la jubilación de José Manuel Arredondo

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) tiene nueva directora. Al menos, de forma interina. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la reciente jubilación del médico forense José Manuel Arredondo ha llevado a la doctora María del Carmen Rebollo a asumir de forma interina la dirección del organismo autonómico que ha ocupado Arredondo desde el mes de enero de 2020. En este puesto permanecerá Rebollo hasta que se designe el director definitivo en un proceso de concurso que todavía se puede demorar "varias semanas".

Desde el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón han precisado a este diario que Rebollo está actualmente en comisión de servicio provisional hasta que salga la plaza a convocatoria y se ejecute el nombramiento del director definitivo. En el caso de la doctora Rebollo ha ejercido como jefa de la sección de Hitopatología en el Instituto de Medicina Legal de Aragón desde el mes de mayo de 2024. Es doctora forense y en la Universidad de Zaragoza presentó su tesis bajo el título de 'Estudio médico forense de un peatón atropellado por motocicleta en Barcelona'.

La jubilación de Arredondo

Es un cambio que llega a raíz de la jubilación del doctor José Manuel Arredondo tras cinco años como director en los que tuvo que hacer frente a la crisis del covid-19 cuando apenas llevaba dos meses en el cargo. Fue una circunstancia excepcional que obligó a redoblar los esfuerzos en las instalaciones del barrio zaragozano de San Gregorio, junto al hospital Royo Villanova. Tanto es así que, por ejemplo, se llegó a habilitar una nueva zona de refrigeración con capacidad para 20 cadáveres.

Bajo la dirección de Arredondo también se ha impulsado la formación de médicos forenses del mir bajo la tutela de su compañero Salvador Baena. Según consta en la última memoria del Instituto Medicina Legal de Aragón, la del curso 2024, aquel año se practicaron 936 autopsias en los centros de Zaragoza, de Huesca y de Teruel. En el caso de Arredondo relevó a su predecesor, Eduardo Murcia, tras su jubilación en el segundo semestre de 2019.