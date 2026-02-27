Muere un hombre tras un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca)

Un hombre ha muerto este viernes tras producirse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, una mujer de 76 años, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.

Los hecho han sucedido poco antes de las 01.35 horas de la madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas de la calle Garlin del municipio oscense y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.