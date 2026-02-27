Muere un hombre tras un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca)
El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes y hay una mujer de 76 años hospitalizada
Un hombre ha muerto este viernes tras producirse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, una mujer de 76 años, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.
Los hecho han sucedido poco antes de las 01.35 horas de la madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas de la calle Garlin del municipio oscense y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.
- Marcha atrás a las expropiaciones de Amazon para las infraestructuras de sus nuevos centros de datos
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- El segundo retorno a casa de Mateo Mejía. 'El Zaragoza no se merece estar donde está
- Muere un hombre de 55 años tras un incendio en una chabola en Zaragoza
- Michigan vuelve a la senda de la victoria ante Minnesota con una gran actuación del zaragozano Aday Mara
- Todo listo para la Cincomarzada, que contará por primera vez con dos escenarios: 'Hemos ido de cráneo pero ya lo tenemos