Multa de 2.100 euros por agredir a los agentes que le detuvieron en Zaragoza tras pegar a su hijo en el AVE

Otra condena para A. L. Z. En lo que va de año, este vecino de Las Delicias ha perdido el ingreso de su trabajo como taxista tras quedarse sin carnet de conducir por circular bajo los efectos del alcohol (0,95mg/l) y de las drogas (cocaína). Así que con esta merma económica en su bolsillo va a tener que hacer frente a otro varapalo judicial. Porque si hace unos días fue condenado a pagar 635 euros por agredir a su expareja en Vía Univérsitas, mostrarle el pene y romperle las gafas, en esta ocasión deberá abonar 2.100 euros por agredir a los policías nacionales que le detuvieron por pegar a su hijo en la cafetería del AVE que les llevaba a Zaragoza...

Y es que el acusado aceptó ayer una multa de 1.800 euros y otras dos multas de 150 euros por un delito de resistencia a la autoridad y por dos delitos leves de lesiones. Fue un acuerdo suscrito en el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Marco Antonio Navarro en representación del sindicato Jupol y la defensa ejercida por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. En cualquier caso el juicio sí que se celebró por la agresión que sufrió su hijo menor de edad aquella tarde del 4 de agosto de 2024.

Los hechos

Así lo manifestó el niño a los agentes que les dieron el alto en el andén a su llegada a la Estación Delicias, adonde se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana después de que el interventor del tren les informara de los hechos que se juzgaron ayer. De forma espontánea les explicó que su padre le había propinado una bofetada en la cara, le había agarrado del pelo y le había propinado varios golpes en la tripa, unos hechos por los que la Fiscalía solicita una pena de nueve meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica.

Por este mismo delito también solicita la imposición de una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el mismo periodo de tiempo. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. El juicio quedó visto para sentencia.