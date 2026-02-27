Multa de 2.100 euros por agredir a los agentes que le detuvieron en Zaragoza tras pegar a su hijo en el AVE
El acusado acepta una multa de 1.800 euros y otras dos multas de 150 euros por embestir contra los agentes
Otra condena para A. L. Z. En lo que va de año, este vecino de Las Delicias ha perdido el ingreso de su trabajo como taxista tras quedarse sin carnet de conducir por circular bajo los efectos del alcohol (0,95mg/l) y de las drogas (cocaína). Así que con esta merma económica en su bolsillo va a tener que hacer frente a otro varapalo judicial. Porque si hace unos días fue condenado a pagar 635 euros por agredir a su expareja en Vía Univérsitas, mostrarle el pene y romperle las gafas, en esta ocasión deberá abonar 2.100 euros por agredir a los policías nacionales que le detuvieron por pegar a su hijo en la cafetería del AVE que les llevaba a Zaragoza...
Y es que el acusado aceptó ayer una multa de 1.800 euros y otras dos multas de 150 euros por un delito de resistencia a la autoridad y por dos delitos leves de lesiones. Fue un acuerdo suscrito en el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Marco Antonio Navarro en representación del sindicato Jupol y la defensa ejercida por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. En cualquier caso el juicio sí que se celebró por la agresión que sufrió su hijo menor de edad aquella tarde del 4 de agosto de 2024.
Los hechos
Así lo manifestó el niño a los agentes que les dieron el alto en el andén a su llegada a la Estación Delicias, adonde se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana después de que el interventor del tren les informara de los hechos que se juzgaron ayer. De forma espontánea les explicó que su padre le había propinado una bofetada en la cara, le había agarrado del pelo y le había propinado varios golpes en la tripa, unos hechos por los que la Fiscalía solicita una pena de nueve meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica.
Por este mismo delito también solicita la imposición de una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante el mismo periodo de tiempo. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza. El juicio quedó visto para sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcha atrás a las expropiaciones de Amazon para las infraestructuras de sus nuevos centros de datos
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- El segundo retorno a casa de Mateo Mejía. 'El Zaragoza no se merece estar donde está
- Muere un hombre de 55 años tras un incendio en una chabola en Zaragoza
- Michigan vuelve a la senda de la victoria ante Minnesota con una gran actuación del zaragozano Aday Mara
- Todo listo para la Cincomarzada, que contará por primera vez con dos escenarios: 'Hemos ido de cráneo pero ya lo tenemos