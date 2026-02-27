La Policía Nacional detiene en Zaragoza a un grupo criminal especializado en la manipulación de cheques y pagarés robados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación, enmarcada en la operación "Nelson", se inició tras la denuncia interpuesta por una importante entidad bancaria al detectar una operativa fraudulenta consistente en el ingreso de cheques y pagarés previamente sustraídos y manipulados en distintas oficinas bancarias de Zaragoza.

Inicialmente se detectaron tres hechos delictivos, con un fraude intentado de más de 38.000 euros, de los cuales se lograron bloquear o recuperar 22.500 euros, siendo el perjuicio económico consumado de casi 16.000 euros.

Posteriormente, las gestiones realizadas permitieron comprobar la existencia otro hecho relacionado en Madrid, donde fue detenida una “mula bancaria” cuando intentaba ingresar un pagaré falsificado por importe de casi 7.000 euros, vinculado a la misma remesa de efectos manipulados investigada.

Estructura repartida por provincias

Las diferentes gestiones realizadas por los agentes durante la investigación permitieron determinar la presunta existencia de un grupo criminal que estaría operando en diferentes provincias de España y que tendría funciones claramente diferenciadas por parte de sus componentes, en función de su grado de especialización o disponibilidad de los medios de pago en cada una de sus fases.

El 'modus operandi' utilizado por los delincuentes se dividía en varias fases:

La sustracción de cheques y pagarés en buzones de correo ubicados en polígonos industriales o empresariales, resultando perjudicadas varias empresas de las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante y Toledo.

La manipulación y falsificación de los efectos, con un alto nivel de calidad, lo que permitió que varios de los cheques fueran aceptados inicialmente por las diferentes entidades bancarias, pudiendo cobrar el dinero.

La captación de “mulas bancarias”, cuyos datos personales eran utilizados como beneficiarios de los efectos falsificados.

El ingreso y la posterior transferencia del dinero, utilizando métodos de ingeniería financiera para enmascarar el verdadero destino final de las operaciones y dificultar con ello la posible investigación policial del rastreo de los fondos.

Las denominadas “mulas” asumían el mayor riesgo de ser identificados como autores de la estafa, percibiendo por ello una parte significativa del dinero defraudado.

La investigación permitió identificar plenamente a uno de los presuntos miembros de la cúpula del entramado criminal, logrando con ello finalmente desarticular la operativa y detener a cuatro de sus miembros, que actuaban en Madrid y Zaragoza.