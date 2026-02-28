Condenado a cuatro años de cárcel por atracar a una anciana en su rellano en Zaragoza

Una jueza acaba de imponer una pena de cuatro años y dos meses de cárcel a un joven ladrón que atracó a una octogenaria cuando revisaba las cartas del buzón en el edificio en el que reside en la calle Lasierra Purroy. Según la investigación de la Policía, este veinteañero de origen argelino era el mismo delincuente que los días 8 y 26 del mismo mes de abril de 2025 había atracado a otras dos ancianas en este mismo barrio de Torrero. Pero la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza le ha absuelto de estos dos robos con violencia por los que la Fiscalía solicitaba otros diez años de prisión.

De esta forma solo ha sido condenado por el atraco del que fue víctima una mujer de 82 años sobre las 12.30 horas del 14 de abril de 2025. "Entró al patio, se quedó en la puerta (...) y me cogió de la cadena, me tiró al suelo, me dio un puñetazo y al tercer golpe se soltó la cadena. Aún eché a correr detrás de él y le dije ¡ladrón!", declaró la víctima en el juicio que se celebró el pasado 29 de enero. "Reconocí al individuo en la primera fotografía que me enseñaron. Se me quedó tan grabada la cara...", añadió la octogenaria, a quien se le deberá indemnizar con 1.485 euros por la cadena y otros 525 euros por las lesiones.

La agresión

Es, de hecho, una agresión por la que el ladrón también ha sido condenado al pago de una multa de 420 euros a razón de siete euros al día durante dos meses como autor un delito leve de lesiones. Desde que se le detuvo en el mes de junio de 2025 permanece en prisión provisional, aunque el fiscal solicitó que se sustituya la pena de prisión por su expulsión del territorio nacional. En cualquier caso el juez sostiene que lo resolverá en la fase de ejecución una vez que el fallo sea firme, ya que todavía se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Se trata de una investigación que dirigió el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José, cuyos efectivos defendieron "la certeza" de que el acusado fue el autor de los tres atracos. Por estos hechos, el ministerio fiscal solicitaba la imposición de 15 años de cárcel, 5 años de prisión por cada uno de los tres delitos de robo con violencia. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.