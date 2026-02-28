Un herido tras volcar un tractor y caer por un terraplén en la A-211 a su paso por Daroca
Tras el aviso, los bomberos de la DPZ, la Guardia Civil y el 061 acudieron al lugar del accidente, donde un hombre resultó herido al volcar su tractor en Daroca.
Una persona ha resultado herida este sábado tras volcar el tractor que conducía y caer por un terraplén de unos dos metros en la A-211, a la altura de Daroca (Zaragoza).
Según ha informado la Diputación de Zaragoza (DPZ) en una nota de prensa, el aviso se ha recibido en torno a las 12.00 horas y hasta el lugar del accidente acudido los bomberos de la DPZ del parque de Daroca y el oficial de Calatayud (Zaragoza), además de la Guardia Civil y el 061.
El herido ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, ha precisado la institución provincial.
