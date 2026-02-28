Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido tras volcar un tractor y caer por un terraplén en la A-211 a su paso por Daroca

Tras el aviso, los bomberos de la DPZ, la Guardia Civil y el 061 acudieron al lugar del accidente, donde un hombre resultó herido al volcar su tractor en Daroca.

El tractor tras volcar por el terraplen.

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Una persona ha resultado herida este sábado tras volcar el tractor que conducía y caer por un terraplén de unos dos metros en la A-211, a la altura de Daroca (Zaragoza).

Según ha informado la Diputación de Zaragoza (DPZ) en una nota de prensa, el aviso se ha recibido en torno a las 12.00 horas y hasta el lugar del accidente acudido los bomberos de la DPZ del parque de Daroca y el oficial de Calatayud (Zaragoza), además de la Guardia Civil y el 061.

El herido ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, ha precisado la institución provincial. 

