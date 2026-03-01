Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuado en helicóptero un ciclista de Zaragoza herido grave en un accidente de carretera

El siniestro se ha producido en Torres de Barbués y han estado implicados 15 ciclistas más, de los que otros tres también han tenido que ser trasladados al hospital con carácter de urgencia

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado.

Israel Salvador

Zaragoza

Cuatro ciclistas han resultado heridos graves esta mañana de domingo tras sufrir un accidente mientras circulaban en pelotón por la carretera A-1210 (N-330 – A-1213), a la altura del término municipal de Torres de Barbués. Uno de los afectados, un hombre de 57 años vecino de Zaragoza, ha tenido que ser sido evacuado en helicóptero al hospital Miguel Servet, mientras que los otros tres heridos han sido trasladados en ambulancia al hospital San Jorge de Huesca.

Según informa la Guardia Civil de Huesca, sobre las 10.40 horas se ha producido este accidente de circulación a la altura del punto kilométrico 16.500 de la citada carretera. El siniestro se ha producido en un pelotón formado por 15 ciclistas en total. Solo cuatro han tenido que ser trasladados con heridas de diversa gravedad.

Uno de los heridos ha tenido que ser trasladado en el helicóptero medicalizado del 112 al hospital Miguel Servet de la localidad de Zaragoza. El resto han sido trasladados en ambulancia del servicio de emergencias del 061, al hospital San Jorge de la localidad de Huesca, siendo todos varones, dos de 43 años y otro de 48, vecinos de Zaragoza.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y tres ambulancias medicalizadas del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro, investiga en estos momentos las causas del siniestro vial.

