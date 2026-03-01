Las madres de los tres agricultores para los que la Fiscalía de Zaragoza pide 15 años de cárcel: “No son delincuentes, son trabajadores”

Más de 200 agricultores, familiares y amigos se han concentrado esta mañana de domingo en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza para mostrar su apoyo a los tres agricultores a los que la Fiscalía pide 15 años de cárcel por los disturbios ocurridos en marzo de 2024 y en memoria de David Lafoz, el joven agricultor fallecido que también estuvo encausado. De hecho, fue el primero al que identificaron tras aquellos incidentes. “No son delincuentes, son trabajadores”, han afirmado sus tres madres. Este testimonio no es baladí, refleja el sentir de un colectivo que ha tildado de “atrocidad” y “barbaridad” estas acusaciones.

Según se ha explicado durante el acto, la notificación de las acusaciones ha llegado con casi dos años de retraso, lo que ha supuesto “un jarro de agua fría” para los afectados y sus familias. Además de los años de prisión, también se reclaman penas económicas y una indemnización de 12.000 euros por parte del sindicato Jupol.

Al frente de la concentración han estado tres madres, quienes han intervenido con mensajes firmes y cargados de emoción. Han agradecido el respaldo recibido y han tenido un recuerdo especial para David. “Desde ahí arriba nos estará escuchando y ayudando”, han señalado.

“Nos tratan como delincuentes cuando los delincuentes muchas veces se escapan”, han lamentado, reclamando que se tenga en cuenta que “todos son hijos de agricultores en algún momento”. También han apelado a la responsabilidad individual: “En cada trabajo, aunque haya un superior, cada persona sabe hasta dónde puede llegar”.

Han subrayado que ninguno de los acusados acudió a solicitar parte de lesiones y que ahora se sienten en desventaja. “Ya vale. No somos delincuentes”, han insistido. “No vamos a dejar de luchar como familias y como agricultores”, han recalcado.

En su intervención, han criticado que “lo que han hecho con David y con los otros tres no lo consiguen en otros casos, como con robos de rebaños o corderos, donde no se detiene a nadie”. “Es vergonzoso”, han dicho.

Las madres han reconocido el desgaste emocional que están viviendo. “Nos sentimos muy apoyados. De lo contrario, no lo podríamos llevar. Es inhumano lo que estamos sufriendo. Con el fallecimiento de David ya es suficiente”, han afirmado. “Somos trabajadores. No somos asesinos ni criminales. Y ahora tenemos que esperar dos años para un juicio. ¿Qué necesidad hay?”.

Pese a todo, han asegurado que no tienen miedo. “Mi hijo se levanta cada día a trabajar. Somos trabajadores y vamos a seguir adelante, pese a quien le pese”. También han advertido de la situación límite del sector: “A los agricultores les quedan dos telediarios. Es una profesión que puede desaparecer si esto sigue así”.

Javier Lafoz, padre de David, ha agradecido la presencia de los asistentes y, en un mensaje breve y directo, ha expuesto que a los tres encausados no hay que dejarlos solos: “Solo han defendido su medio de vida. Nada más”.

Nunca estarán solos

Por su parte, Ricardo León, uno de los organizadores de la concentración, ha defendido la necesidad de respaldar a los encausados: “No podemos dejar solos a estos muchachos. Son familias como cualquiera de nosotros y ahora tienen que afrontar un juicio con todo lo que eso supone”. Por ello, ha explicado que están organizando colectas para prestarles apoyo económico y moral.

“Son personas normales, agricultores y ganaderos. No han hecho nada malo”, ha insistido. A su juicio, el sector se siente “muy señalado” por haberse manifestado y ha recordado las dificultades que atraviesa el campo, especialmente por los mayores costes y las exigencias que afrontan frente a productos importados con menos restricciones.

Sobre lo ocurrido aquel día de marzo de 2024, León ha señalado que había cientos de personas concentradas y que “podría haberle tocado a cualquiera”. Ha recordado que David fue el primero en ser identificado y que, en el caso de los otros tres, desconoce los criterios seguidos. “Podría haber sido yo perfectamente”, ha afirmado, subrayando que por eso ha decidido implicarse en su apoyo.

Para ayudarles a afrontar los gastos judiciales, que estiman muy elevados, se ha puesto en marcha una caja de resistencia con donaciones económicas y la venta de camisetas solidarias, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los costes de abogados y del proceso judicial.

Los convocantes han recordado que la movilización de 2024 se organizó para dar voz a la situación que atraviesa el campo y defender su trabajo ante la crisis del sector. “Solo defendíamos nuestro trabajo”, han señalado, insistiendo en que la protesta nació con ese objetivo, aunque pudo torcerse durante el desarrollo de la jornada.

“No terminaremos hasta que dejen a los tres libres”, ha concluido Fernando Latorre, presidente de AEGA, quien ha reiterado el sentir popular: “Siempre estaremos con ellos. Estamos haciendo todo lo que podemos para defender su inocencia”.