Las autoridades amplían las áreas de búsqueda de Pablo Cebolla en el río Ebro

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha anunciado la ampliación de la búsqueda de Pablo Cebolla, el joven de 20 años desaparecido en el río Ebro, tras una reunión de coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil

El dispositivo de búsqueda de Pablo Cebolla incluye perros de trastreo de personas. / Policía Nacional

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha anunciado este lunes que se van a ampliar las áreas de búsqueda, en el río Ebro, del joven Pablo Cebolla, de 20 años de edad y con origen en Alhama de Aragón (Zaragoza), desaparecido en la ribera, en el municipio de Zaragoza, en la noche del pasado 13 de febrero.

Ha señalado que el viernes de la semana pasada hubo una reunión de coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil para "seguir delimitando los ámbitos donde no se había intensificado --la búsqueda-- o donde se podía volver a pasar".

"Prácticamente se ha repasado el Ebro por las dos orillas y por la lámina de agua, la búsqueda ha sido infructuosa y se sigue manteniendo el dipositivo", ha continuado Beltrán, recordando que la Diputación de Zaragoza ha ofrecido la intervención de los bomberos. "Es un entorno complicado, son muchos kilómetros de ribera y hay zonas con muchísima maleza".

La Delegación del Gobierno en Aragón no ha hablado con la Generalitat de Cataluña porque en el caso de que estuviera en el Ebro no habría podido proseguir aguas abajo "por las presas que hay en el río". "Si hiciera falta un poquito más adelante lo haríamos", ha concluido.

