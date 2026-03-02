Condenado por prender fuego en un edificio okupado en Las Fuentes: seis años y seis meses de cárcel y 6.120 euros

Prender fuego a un edificio históricamente okupado en la avenida Compromiso de Caspe (83), en Las Fuentes, se ha saldado con una pena de seis años y seis meses de cárcel. Es la condena que este lunes ha aceptado un joven marroquí de 21 años, Ali Z., por unos hechos que tuvieron lugar la noche del 19 de abril de 2023. Fue un virulento incendio que obligó a saltar por la ventana a uno de los 13 okupas, una mujer a quien el acusado deberá indemnizar con 6.120 euros por las lesiones y por las secuelas que arrastra desde entonces al sufrir quemaduras en las manos y en el rostro.

Estos son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Noelia Domínguez y la defensa ejercida por Carmen Senra a razón de cinco años de prisión por un delito de incendio y un año y seis meses de prisión por un delito de lesiones agravadas. Entre otras medidas accesorias también constan cinco años de libertad vigilada con la obligación de seguir un tratamiento en un centro adecuado de su patología, pues se le ha reconocido la atenuante de alteración psíquica. Es una sentencia que ha dictado in voce la magistrada Mercedes Terrer, adscrita a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Una de las okupas, herida por las llamas, en el momento de regresar a por sus pertenencias al edificio. / ÁNGEL DE CASTRO

El juicio se señaló por primera vez a las 09.30 horas del 28 de octubre de 2025, pero se suspendió porque el acusado presentó un informe médico que requería de una posterior valoración forense. Es, de hecho, el mismo documento que ahora se ha valorado para rebajar la condena que afrontaba inicialmente: 12 años de cárcel por un delito de incendio y 3 años de cárcel por un delito de lesiones. De esta forma se le ha reconocido la atenuante de alteración psíquica para modular la responsabilidad de los delitos que cometió sobre las 22.00 horas del 19 de abril de 2023.

Al día siguiente, la víctima regresó a por sus pertenencias tras ingresar la noche anterior en el hospital Universitario Miguel Servet. "Impulsivamente abrí la puerta y me vino un fogonazo de toda la escalera porque abajo también había fuego, una llamarada que me quemó todas las manos y parte de la cara", aseguró la joven en declaraciones a este diario. Este mismo lunes se le ha podido ver en los pasillos de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aunque no ha sido necesaria su declaración por el reconocimiento de los hechos por parte de Ali Z.