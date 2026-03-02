Detenido un hombre en Zaragoza por tráfico de drogas: desmantelado un punto de venta en su domicilio

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Zaragoza como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, desarticulando un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba desde su domicilio en el barrio zaragozano de las Fuentes.

La investigación se inició tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a la posible venta de droga desde el interior de una vivienda, regentada por su morador.

Durante varias jornadas de vigilancia, los agentes comprobaron un trasiego constante de personas que accedían al inmueble y lo abandonaban a los pocos minutos, siguiendo un patrón compatible con la venta al menudeo. En el marco del operativo, se interceptaron a varios compradores que portaban pequeñas cantidades de speed recién adquiridas.

Ante los indicios recabados y tras la plena identificación del presunto responsable del que estaría llevando a cabo la venta de estas sustancias estupefacientes, los investigadores solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en el citado domicilio.

Allí detuvieron al investigado, que se encontraba en el interior, e intervinieron 184 gramos de speed (sulfato de anfetamina), 10 pastillas de MDMA (éxtasis), 874 gramos de sustancia de corte (presuntamente cafeína), dos básculas de precisión, utiles para la manipulación y preparación de dosis y 70 euros en efectivo

Parte de la sustancia estupefaciente se encontraba oculta en el congelador, una práctica habitual para conservar sus propiedades y evitar la pérdida de peso.

El detenido, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto horas después a disposición judicial ingresando en prisión tras ser oído en declaración.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar un importante punto de distribución de droga que generaba un notable impacto en el entorno vecinal.