Los familiares y amigos de Pablo Cebolla organizan una batida en Pina de Ebro tras 17 días desaparecido en Zaragoza

Los familiares y amigos de Pablo Cebolla han organizado este martes por la tarde un dispositivo de búsqueda en Pina de Ebro tras la desaparición del joven vecino de Alhama de Aragón la madrugada del 13 de febrero en Zaragoza. A las 16.15 horas se ha convocado a los voluntarios en el polígono industrial 'El Espartal' (ubicación exacta en el enlace) para revisar el tramo comprendido entre la presa de este municipio zaragozano y el propio núcleo urbano. Porque el objetivo es revisar las orillas del río Ebro y las isletas que se forman en el centro del cauce.

A las 16.45 horas partirá el último grupo de voluntarios, que se desplazará hasta los tramos a revisar a bordo de vehículos una vez que todos ellos se dividan en grupos de cuatro miembros. Desde la organización han aclarado que solo se va a andar unos cinco kilómetros evitando "zonas de vegetación con poca visibilidad". Es una planificación, la de este operativo de búsqueda, en la que han contado con el asesoramiento de los pescadores de la zona para tener "especial atención" en las isletas, ya que son las zonas menos profundas del río y, por lo tanto, "las posibilidades aumentan considerablemente".

Carteles sobre la desaparición de Pablo Cebolla en el centro de Zaragoza. / JAIME GALINDO

Y es que la pista de este joven de 20 años se perdió cuando bajaba por las escaleras del Club Náutico y accedía al cauce sobre las 03.00 horas, momento en el que también se perdió la señal de su móvil en el entorno del Puente de Piedra. Desde la semana pasada participan en la búsqueda los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GOES) en coordinación con el Grupo de Desaparecidos, cuyos agentes se hicieron cargo de las pesquisas tras la denuncia que interpusieron los progenitores de Pablo Cebolla a lo largo de la tarde del 13 febrero.

En el operativo también participan unidades de Seguridad Ciudadana, medios aéreos con drones, el helicóptero Cóndor y los buzos de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. A la unidad de buceo, de hecho, ya se le requirió apenas 48 horas después de que se tuviera conocimiento de los hechos para trabajar en el tramo comprendido entre el puente de Santiago y el azud.