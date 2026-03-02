Seis detenidos por una pelea con navajas en pleno centro de Zaragoza

Grave altercado en pleno centro de Zaragoza. La Policía detuvo la madrugada de este domingo a seis varones, tres de ellos de etnia gitana y otros tres de origen magrebí, tras protagonizar un violento enfrentamiento en la calle Arquitecto Molina, junto a la plaza de los Sitios. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el transcurso de la riña se exhibieron navajas y se lanzaron los servilleteros y las sillas de la terraza de un bar hasta que los agentes detuvieron a los tres argelinos en la misma plaza de los Sitios y a los tres portugueses en la calle San Miguel.

Fue sobre las 01.00 horas del 1 de marzo cuando una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana fue testigo del revuelo que se había levantado en la terraza de un bar de la calle Arquitecto Molina. Por eso se acercaron para saber qué estaba sucediendo e interceptaron a tres varones, Houssem Y., Mohamed M. y Jilali G., quienes les explicaron que otros tres hombres les habían increpado al grito de "¡A los gitanos no nos gustan los moros!". Y entonces les amenazaron con dos navajas según explicaron los tres jóvenes argelinos, de 21, de 25 y de 29 años de edad.

Un refuerzo

A los otros tres implicados les interceptaron en la calle San Miguel una vez que se solicitó el refuerzo de más dotaciones policiales en la zona. En el caso de Rafael G. S. José L. B. y Joao V. R., manifestaron que habían mantenido un enfrentamiento con otros tres individuos que les habían intentado atracar. A los agentes les explicaron que les lanzaron servilleteros y sillas de la terraza de un bar además de piedras de una baldosa. Entre sus pertenencias, de hecho, les intervinieron las navajas que se emplearon en la refriega.

Asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén, Javier Fort y Amparo Gracia, los seis detenidos quedaron en libertad tras pasar ayer por la tarde a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que se encontraba en funciones de guardia. Solo tienen antecedentes Houssem Y., Mohamed M. y Jilali G.con 14, 14 y 19 detenciones por delitos de robo con violencia, okupación, hurtos o tráfico de drogas.