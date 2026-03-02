Un preso agrede a dos funcionarios tras tragarse unas pilas en la cárcel de Zuera

Un preso de la cárcel de Zuera agredió el pasado jueves a dos funcionarios de prisiones tras tragarse dos pilas cuando le comunicaron que al día siguiente iba a marchar a otro centro penitenciario. De esta forma intentó evitar el traslado de prisión que se iba a realizar el viernes por la mañana tras llegar a Zuera hace tan solo unas semanas. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se trata de un vecino de Tarazona de nombre David contra el que tuvo que disparar la Policía Local porque intentó apuñalar a su padre sobre las 23.00 horas del 8 de diciembre de 2025.

Fue el 26 de febrero de 2026 cuando un funcionario de prisiones le instó a prepararse la maleta porque a la mañana siguiente estaba prevista su conducción a otra prisión. Pero no le pareció bien. Así que intentó apuñalar a este mismo empleado con un pincho, aunque no lo consiguió gracias a las rejas de la celda. Entonces pensó que la mejor idea para retrasar ese traslado era un ingreso hospitalario. Por eso se tragó unas pilas que a buen seguro iban a forzar su paso por el hospital.

De inmediato tuvo que ser atendido en el módulo de enfermería y, tras recibir la primera asistencia sanitaria en prisión, agredió al funcionario que le acompañaba al propinarle varios golpes. Para entonces ya se había decidido su traslado a un centro hospitalario de Zaragoza. Pero agredió a otro trabajador en el momento en el que la Guardia Civil se iba a hacer cargo de su traslado. En su caso recibió un puñetazo.

Precisamente, este mismo recluso tuvo que ingresar en el hospital Clínico Lozano Blesa cuando fue detenido en Tarazona tras recibir sendos disparos en la pierna y en la pelvis sin que su vida llegara a correr peligro. Y es que la Policía Local tuvo que disparar contra David tras exigirle en reiteradas ocasiones que soltara el cuchillo con el que se dirigía a su progenitor en las inmediaciones de la rotonda de Orthez. Por entonces ya le separaba una orden de alejamiento de su padre.