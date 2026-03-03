El dueño de Forestalia, un exfuncionario del Miteco, su mujer, un notario y dos testaferros: estos son los detenidos por la Guardia Civil tras los registros en Zaragoza y Madrid

El propietario de Forestalia, Fernando Samper Rivas; el exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Jesús Domínguez Collado; su mujer, un conocido notario de Madrid y los hermanos Pérez Agueda de nombres Eduardo y Roberto. Son, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, las seis personas a las que este martes ha detenido la Guardia Civil en el transcurso de la 'Operación Perserte' por la presunta manipulación de las declaraciones de impacto medioambiental para impulsar grandes proyectos de energías renovables en Aragón como el clúster del Maestrazgo y otros tantos parques eólicos en la provincia de Teruel. Porque a todos ellos se les imputan delitos de prevaricación ambiental, de cohecho, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal...

En la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) se hace constar el papel esencial de Eugenio Jesús Domínguez para favorecer la tramitación de estos proyectos a cambio de recibir participaciones de Forestalia a través de las empresas de su mujer. De esta forma habría favorecido la tramitación de los proyectos al dar el visto bueno a las declaraciones de impacto medioambiental a pesar de que los informes técnicos eran desfavorables por afectar su construcción, por ejemplo, a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) como la alondra ricotí o el quebrantahuesos.

El Periódico de Aragón

Pero no ha sido una tarea fácil para los investigadores porque las participaciones con las que se premiaba a Domínguez no se elevaban a información pública. Así que en la ocultación de estos bienes económicos entra en juego un conocido notario de Madrid según la información que se ha remitido al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, el juez Juan José Cortés, tras la denuncia que interpuso el movimiento ciudadano de Teruel Existe en 2024. De tal modo que este mismo notario nunca oficializó las participaciones en el Registro Mercantil a pesar de que supusieron movimientos de varios millones de euros.

Quienes les hacía llegar estas participaciones eran los hermanos Pérez Agueda, Eduardo y Roberto, a quienes se les atribuye el papel de testaferros en una compleja red que se asemeja a la del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Servinabar, la empresa de Antxon Alonso. Porque Eduardo y Roberto constan como representantes y apoderados en empresas de energías renovables vinculadas a la familia Samper y Forestalia. Por eso, por encima de todos ellos, se sitúa el mismo Fernando Samper Rivas como presidente de Forestalia, el gran imperio de las energías renovables que abandera desde hace una década tras abandonar el sector porcino y sumergirse hace unos meses en los centros de datos.