La Guardia Civil investiga al conductor que atropelló en Jaca a un gruista por un delito de homicidio imprudente

La Guardia Civil investiga a un conductor por un presunto delito de homicidio imprudente tras atropellar a un gruista en un siniestro vial ocurrido en el término municipal de Jaca. El fallecido realizaba labores de asistencia en carretera cuando fue atropellado en el punto kilométrico 423 de la A-23 que une Jaca y Sabiñánigo. El trabajador había acudido a primera hora de la mañana a auxiliar a una furgoneta averiada.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, investiga ahora al conductor como posible autor de un supuesto delito de homicidio imprudente.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero, con el resultado de esta persona fallecida, de 65 años, vecina de la comarca de La Jacetania. Su cuerpo fue trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Como informa la Guardia Civil, en el lugar de los hechos, los agentes realizaron pruebas de detección de alcohol y drogas, al conductor implicado, arrojando éste resultado negativo en ambas pruebas. Posteriormente, se procedió a la investigación del citado conductor, como posible autor de un delito de homicidio imprudente, siendo un varón de 69 años y vecino de Pamplona.

La UNIS del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las diligencias que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Jaca, debiendo el conductor investigado personarse ante la Autoridad Judicial que ésta lo estime oportuno.

El delito por imprudencia, utilizando vehículo a motor, que causare la muerte de otro, está tipificado en el artículo 142 de vigente código penal, penado con prisión de 1 a 4 años y privación del derecho a conducir de 1 a 6 años si los hechos se reputaran como imprudencia grave; y con multa de 3 a 18 mes y privación derecho a conducir por igual periodo si lo fuera como imprudencia menos grave.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la precaución en la conducción, por lo que resulta fundamental respetar la distancia de seguridad, adecuar la velocidad a las condiciones existentes y mantener una atención constante al entorno.