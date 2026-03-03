Tres ladrones atracan con cuchillos un salón de juego en Zaragoza

Tres varones encapuchados atracaron este domingo un salón de juego en el barrio zaragozano del Arrabal. Fue el establecimiento de la cadena 'El Dorado' ubicado en la avenida San Juan de la Peña (1) donde irrumpieron armados con sendos cuchillos para amenazar al trabajador del establecimiento. De esta forma se pudieron llevar unos 200 euros de la caja registradora y se dieron a la fuga tras cometer el atraco. No hay detenidos y la Policía investiga lo sucedido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que la sala de emergencias del 091 recibió una llamada de alerta en torno a las 20.00 horas. Pero, a su llegada, los tres ladrones ya se habían dado a la fuga, así que los agentes comenzaron a recabar datos de lo que acaba de suceder allí. Por eso se entrevistaron con el empleado que había sido víctima del robo, quien les informó que se trataba de tres varones de origen magrebí.

Cámaras de videovigilancia

Desde el establecimiento también pusieron a disposición de los agentes las cámaras de videovigilancia, unos dispositivos a través de los cuales se pudo comprobar cómo los ladrones accedían al local con el rostro semicubierto. Es una investigación que dirige el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Arrabal al tratarse de las dependencias policiales a las que está adscrita la avenida San Juan de la Peña. Y en términos judiciales dirige las pesquisas el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que este domingo 1 de marzo se encontraba en funciones de guardia.

Tres ladrones atracaron el salón de juego 'El Dorado' en la avenida San Juan de la Peña, este domingo por la tarde. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No es la primera vez que este mismo establecimiento de la avenida San Juan de la Peña sufre un robo de estas características, ya que hace justo tres años, el 28 de febrero de 2023, un hombre también encapuchado y un compinche se llevaron unos 3.000 euros tras encañonar a dos empleados. En aquella ocasión, el ladrón amenazó a una empleada al colocarle el arma en la cabeza y decirle que apretaría el gatillo si no le entregaba los caudales de la caja registradora.

Por estos hechos fueron detenidos A. C. R. y M. B. P., quienes afrontaron una pena de cinco años de cárcel a petición del ministerio fiscal aunque el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza absolvió a ambos. Uno de ellos, A. C. R., incluso llegó a confesar a la Policía que había ayudado a su primo tras contraer con él una deuda de 400 euros, pero no fue un argumento suficiente para que el juez les condenara.