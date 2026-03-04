Los 'cerebros' que pusieron la primera piedra contra el clúster del Maestrazgo: "Siempre hemos confiado en la Justicia"

"Estamos satisfechos, pero somos prudentes para dejar que trabaje la Justicia". De esta forma el movimiento ciudadano de Teruel Existe se enorgullece de las muchas horas de trabajo "altruista" de su gente hasta que, ayer, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona precipitó la conocida como 'Operación Perserte', una investigación que se centra en la tramitación del clúster del Maestrazgo tras la denuncia que en 2024 interpuso este mismo movimiento ciudadano. Lo hicieron entonces "con datos contrastados" y "con mucho análisis" en ese profuso documento que hicieron llegar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel como punto de partida del operativo que asumió la Guardia Civil...

Así lo expresa a este diario el portavoz de su Grupo de Energía y Medio Ambiente, Ernesto Romeo, cuando apenas se cumplen 24 horas de la detención del propietario de Forestalia, Fernando Samper Rivas, y de otras cinco personas vinculadas a esta misma trama. "No hemos parado de trabajar de forma técnica y comunicativa para informar a la gente de nuestros pueblos. Es un trabajo ingente de muchos años defendiendo Aragón y denunciando irregularidades: Forestalia presentó un proyecto donde bien sabían que no podían hacerlo", sostiene Romeo sobre los entresijos de la trama que sitúa como pieza clave a un exfuncionario del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que, supuestamente, validaba las declaraciones de impacto ambiental a cambios de participaciones en el gigante de las renovables.

El Periódico de Aragón

Ha sido un trabajo "muy serio" que subrayan en el movimiento ciudadano de Teruel Existe desde que hace casi cinco años, en el mes de abril de 2021, se presentaran las alegaciones al mayor proyecto eólico del país: el clúster del Maestrazgo. Así que en 2024 se lanzaron a interponer la denuncia que este martes resultó el detonante de la 'Operación Perserte', unos trámites que comenzaron a realizar para frenar "el mayor ecocidio de Europa".

"Estamos en un territorio con un patrimonio natural de los más ricos de Europa, con especies protegidas y amenazadas. Les pido a todos los aragoneses que vengan a disfrutar de la joya del Maestrazgo y que lo defiendan igual que hemos defendido Canal Roya (...) Hay gente se que se va llorando cuando le decimos que esto se va a destruir", relata Romeo. Por eso ahora confía en que el juez instructor paralice el clúster del Maestrazgo tal y como ha solicitado también la UCO de Medio Ambiente. "Siempre hemos confiado en la Justicia", dice. Ayer, de hecho, se dio el primer paso...