'Viento Alto', los alcaldes que defienden el clúster del Maestrazgo: "La cautelar (su paralización) sería una puñalada"
La asociación que conforman nueve municipios turolenses piden "máxima prudencia" después de que la Guardia Civil haya solicitado al Juzgado la paralización del mayor proyecto eólico del país
La asociación 'Viento Alto', conformada por nueve municipios que apoyan el clúster del Maestrazgo en siete de sus términos municipales, lo tiene muy claro. "La cautelar (la paralización temporal del proyecto) sería una puñalada para el ciudadano que vive en el territorio", sostiene su presidente y alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont (PSOE), tras conocer que la Guardia Civil ha solicitado al Juzgado la paralización del mayor proyecto eólico del país tras investigar al propietario de Forestalia, Fernando Samper Rivas, y a otras cinco personas por una presunta trama de manipulación de informes ambientales para que el gigante aragonés de las energías renovables pudiera implantarse en la provincia turolense.
"Máxima prudencia y máximo respeto a la Justicia, pero hablar y acusar es muy fácil y hay que demostrarlo. Si luego es mentira, ¿qué hacemos?", asegura el presidente de la asociación 'Viento Alto' en representación también de sus homólogos en Bordón, Cantavieja, Fortanete, La Cuba, Mirambel, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo. "No ha habido ninguna irregularidad y va a seguir adelante según nos trasladan desde el CIP. Yo no sé si es ilegal o no, pero me transmiten tranquilidad", prosigue el alcalde de La Iglesuela del Cid en alusión a las comunicaciones que mantienen con Copenhagen Infraestructure Partners, un fondo danés que adquirió la iniciativa a Forestalia en los últimos meses de 2024.
Es una preocupación, la posible paralización del clúster del Maestrazgo que debe resolver el juez instructor, sobre la que reflexiona Safont por el impacto que podría tener en la zona. "Es el mayor proyecto del Maestrazgo en inversión y en repercusión con 39 millones de euros en licencias de obras e impuestos, y entre 50 y 60 puestos de trabajo, para mantener nuestros servicios públicos", analiza el regidor turolense. "Llevamos muchas elecciones con esta bandera, la gente del territorio está a favor del proyecto y sería un varapalo para los que queremos vivir en nuestros pueblos", lamenta Safont.
