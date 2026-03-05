El TSJA absuelve a dos hombres condenados a seis años de cárcel por un intento de violación en Zaragoza

La ingesta de alcohol, el consumo de drogas, la ausencia de restos de ADN y las contradicciones de la víctima han llevado al máximo órgano judicial de la comunidad aragonesa a absolver a Daniel R. R. y Silvio I. B., alias Omega, tras ser condenados en primera instancia por intentar violar a una joven a la que habían conocido la noche del 15 de septiembre de 2023 en la Sala Chocolat, en Zaragoza. De esta forma el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) acaba de revocar los seis años de cárcel a los que ambos habían sido condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza al considerar la Sala que se erró en la valoración de la prueba practicada en el juicio celebrado el 12 de noviembre de 2025.

Y es que en la sentencia de apelación se hace constar que unos de los dos acusados, Daniel R. R., acompañó a la denunciante a dormir a una de las habitaciones de su casa para que la música y el jaleo no le molestara, sin que él ni Silvio I. B. intentaran violarla una vez que quedó dormida. Porque así se defendieron los dos acusados a preguntas de su abogada, la letrada Marina Ons. "Estuvimos todos en la cocina sirviéndonos unos tragos y fumando unos cigarros, de repente salió llorando con paranoias y empezaron todos a preguntarle qué pasaba, que por qué estaba llorando. Primero acusó a uno y luego a otros", declaró uno de los dos acusados.

Los hechos

A la ingesta de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes por parte de la joven alude ahora el tribunal para restar credibilidad a su relato, ya que las muestras tomadas revelaron un resultado positivo en alcohol (0,5g/l) y en drogas (cocaína, anfetaminas, MDMA y cannabis). "Puede ser la causa de las diferentes versiones de cómo ocurrieron los hechos, particularmente relevante en relación a cuál de cada uno de los acusados llevó a cabo los actos que les imputa", sostiene la Sala en alusión a las diversas manifestaciones que ha ido realizando a lo largo del procedimiento judicial.

Y es que la sentencia también recuerda la sorpresa de dos testigos, "que estaban presentes en el lugar y tiempo en el que se sitúan los hechos", cuando la denunciante salió llorando a la cocina. "Durante todo el tiempo en que la acusada se encontraba durmiendo en la habitación donde habrían tenido lugar los hechos denunciados, todos los demás que estaba en la casa se encontraban juntos", expone el tribunal sentenciador.