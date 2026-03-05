Familiares y amigos de Pablo Cebolla organizan un descenso del Ebro con barcas para buscar al joven desaparecido

Los familiares y amigos de Pablo Cebolla, el joven vecino de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza hace justo tres semanas, han convocado una nueva jornada de búsqueda para el próximo sábado 14 de marzo. A las 10.00 horas se ha citado en el Club Náutico a los voluntarios para realizar un descenso del río Ebro con barcas, unas labores en las que estarán acompañados por especialistas acuáticos. Es un operativo que comenzará en el mismo sitio en el que se perdió la pista de este joven de 20 años cuando cayó al cauce del río la madrugada del 13 de febrero.

En el cartel de movilización se anima a todos los voluntarios que dispongan de barca, pato o kayak con motor y sonda sónar en tiempo real a acceder a un grupo de WhatsApp a través del código QR que se acompaña en la imagen. Es la segunda batida que se organiza en los últimos días después de que, este mismo martes, medio centenar de personas se desplazaran hasta la Ribera Baja del Ebro para revisar el tramo del río comprendido entre los núcleos de El Burgo de Ebro y Pina de Ebro.

Convocatoria de movilización para el sábado 14 de marzo a las 10.00 horas en el Club Náutico de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

En aquella ocasión, los voluntarios se dividieron en pequeñas cuadrillas para cubrir aproximadamente cinco kilómetros por grupo una vez que partieron desde el polígono industrial 'El Espartal'. A partir de las 16.15 horas se citó allí a los voluntarios para organizar la jornada, de tal forma que se les facilitó un mapa de la zona para rastrear las orillas y las isletas que se forman en el centro del cauce. A todos ellos también se unieron bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) entre la presa de Pina hasta el barrio de La Cartuja.

"Es increíble la movilización que se ha generado, tanto entre la gente de la edad de Pablo como entre mis amigos, los de mis padres y vecinos de Alhama y de toda la Comarca. Estamos muy agradecidos porque sin su apoyo todo esto sería muchísimo más difícil", explicó la hermana de Pablo. "Probablemente, cuando lo encontremos, volverá a ser un momento muy duro, pero no más que este. Nos dará paz para afrontar el dolor y el duelo con la tranquilidad de que está con nosotros", añadió esta joven de nombre Paula. Por eso han organizado esta nueva jornada de búsqueda.