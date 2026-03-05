Otro atraco con cuchillos en una casa de apuestas en Zaragoza

Otro robo con violencia en Zaragoza, otro atraco en un salón de juego en Zaragoza. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la Policía está investigando el robo que este lunes por la noche cometieron tres varones encapuchados en un establecimiento de la cadena 'Sportium' situado en la avenida América (14), en el barrio de Torrero, cuando apenas habían transcurrido 24 horas desde que otros tres varones encapuchados cometieran un golpe similar en otro salón de juego en el barrio del Arrabal. No hay detenidos en ninguno de los dos casos.

En el establecimiento de la avenida América irrumpieron los ladrones sobre las 21.00 horas del 2 de marzo de 2026 sin que se llevaran nada de allí al ver cómo una trabajadora llamaba al 091. Hasta el lugar de los hechos, una zona ya próxima al paseo del Canal Imperial, se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona en búsqueda de los ladrones además de entrevistarse con esta misma empleada. Fue ella quien les indicó que los ladrones iban armados con cuchillos.

Otro atraco

Son unas pesquisas que ha asumido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José, cuyos compañeros del Grupo de Policía Judicial de la comisaría del Arrabal andan inmersos en una investigación muy similar por el robo cometido en un salón de juego de la avenida San Juan de la Peña (1). En aquella ocasión, sobre las 20.00 horas del domingo 1 de marzo, otros tres encapuchados se llevaron unos 200 euros de un establecimiento de la cadena 'El Dorado'.

No es la primera vez que este mismo local de la avenida San Juan de la Peña ha sufrido un robo de estas mismas características, ya que hace tres años, el 28 de febrero de 2023, un hombre también encapuchado y un compinche se llevaron unos 3.000 euros tras encañonar a dos empleados. El ladrón amenazó a una empleada al colocarle el arma en la cabeza y decirle que apretaría el gatillo si no le entregaba los caudales de la caja registradora.