La Policía Nacional tramita 15 denuncias por agresiones a sanitarios en Aragón: "Esto es solo la punta del iceberg"

La Policía Nacional, a través de la figura de su interlocutor policial sanitario, tramitó en 2025 un total de 15 denuncias en Aragón por agresiones a sanitarios. La mayoría de ellas fueron en Zaragoza (14) y solo una en Huesca, mientras que en Teruel no se dieron casos de denuncia. El dato, hecho público este jueves por la Dirección General de la Policía, llega apenas unos días después de que el Servicio Aragonés de Salud hiciera su balance anual de agresiones, que fueron casi 900 casos.

Se trata de una problemática que, año tras año, va a más. De hecho, en el conjunto del país la Policía Nacional tramitó 513 denuncias por agresiones a personal sanitario, un 26,35% más que en 2024. Según los datos, en más de un centenar de estas agresiones ese empleó violencia física, el 39,24 % de los casos. El jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional e interlocutor policial sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, alertó de que este número de denuncias no es más que "la punta del iceberg" del total de agresiones que realmente se producen, en torno a 20.000 al año, según datos del Ministerio de Sanidad.

"Tenemos un problema, tienen un problema: están siendo agredidos y no están denunciando", lamentó Yanguas, quien enfatizó que "hay dos tipos de sanitarios: al que han agredido y al que van a agredir". Del total de denuncias, la mayoría fueron atentados a funcionarios públicos (179), seguidos de amenazas (163), lesiones (110), coacciones (16) y malos tratos sin lesión (12), mientras que la agresión más habitual es la de la intimidación (122), seguida de la violencia física (113) y la violencia psíquica (48).

El perfil

La mayoría de víctimas son mujeres de entre 36 y 55 años -lo que ha achacado a que se trata de un sector "feminizado"- mientras que el 66% de los agresores son hombres. Además, una de cada cuatro agresiones son perpetradas por el acompañante de la persona que acude al centro sanitario a tratarse.

En cuanto al lugar donde se producen, la mayoría son en hospitales (180) y centros de atención primaria (166) y la mayor parte de víctimas son médicos de familia (150) y especialistas (146), lo que no significa que los médicos sean más agredidos, sino que denuncian más.

Por provincias, Sevilla es la que más denuncias por agresiones a sanitarios acumula (60), seguida de Málaga (44) y Cádiz (37), mientras que Madrid ocupa el cuarto puesto (35) con una población mucho mayor, lo que para Yanguas refleja que "no se está denunciando lo suficiente". El policía ha detallado que los lunes y los martes son los días de la semana con más agresiones y la franja horaria más habitual es entre las 11 y las 12 de la mañana.

El interlocutor policial sanitario explicó que las agresiones denunciadas se suelen producir a raíz de ciertos desacuerdos como una baja médica o una dosis de la medicación que el usuario quiere conseguir cuando no le corresponde. Yanguas también advirtió del peligro del "doctor Google", en referencia a casos en los que el paciente acude a consulta con un diagnóstico y un tratamiento en la cabeza a raíz de sus búsquedas en internet y se encuentra con una respuesta distinta por parte del profesional de la salud. "Tenemos también la idea de que 'como esto lo pago yo, tengo derecho a todo', sobre todo en el ámbito público", añadió el policía.