Un cliente de un bingo de Zaragoza acaba detenido tras ganar 80 euros y reclamar 2.000

Una elevada ingesta de alcohol modifica la percepción de las sensaciones e inhibe a quien se encuentra bajo sus efectos. De esta forma varían algunos comportamientos y la forma de ver lo que cada uno tiene delante de sus ojos. Pero, en cualquier caso, el alcohol no obra milagros y si la máquina de un bingo da un premio de 80 euros, es imposible que esa ganancia ascienda hasta los 2.000 euros. Es, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, lo que sucedió este mismo miércoles en el Bingo Roma, en Las Delicias, donde un cliente muy ebrio protagonizó un altercado cuando reclamó esa diferencia de 1.920 euros a un trabajador del salón de juegos. Y acabó detenido por un delito de resistencia a la autoridad...

En el lugar de los hechos, en la plaza Roma, tuvo que personarse una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana tras requerirles un empleado del establecimiento por la agresividad que V. I. D. (Rumanía, 1977) estaba mostrando con el resto de los clientes sobre las 18.30 horas de este miércoles 4 de marzo. Por eso intentaron calmarle aunque resultó imposible hasta tal punto de que en el establecimiento se acogieron a su derecho de admisión para que este varón de 38 años marchara de allí.

Su detención

Pero no todo acabó entonces porque V. I. D. la emprendió contra los agentes al propinarles varios empujones mientras ellos le instaban a abandonar el lugar de los hechos. Así se lo pidieron en varias ocasiones hasta que no les quedó otra opción que colocarle los grilletes, "siendo imposible entablar una conversación o razonar con el mismo" según se hizo constar en el atestado al que ha tenido acceso este diario.

Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar y ha quedado en libertad esta mañana tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, en funciones de guardia. En total suma 33 detenciones, las tres últimas por delitos de amenazas y malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica.