Condenado un operario por tocar los pechos y el culo a una trabajadora de la biblioteca de Morata de Jalón (Zaragoza)

Un operario que trabajaba temporalmente en el centro cívico de Morata de Jalón, en la provincia de Zaragoza, instalando placas solares ha reconocido que manoseó a una trabajadora el 29 de agosto de 2024. Y es que D. Q. J. le tocó los pechos y el culo "con ánimo de satisfacer su deseo sexual" mientras le decía que estaba "rica", tal y como reconoció en el juicio celebrado hace unas semanas en el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, donde aceptó una condena de 1.620 euros (multa de tres euros al día durante 18 meses) como autor de un delito de agresión sexual. Y deberá indemnizarle con el pago de 400 euros por los daños morales ocasionados.

Estos son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Jessica Serrano y la defensa ejercida por Andrea Díaz-Arias y que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años o la inhabilitación para ejercer cualquier trabajo que conlleve un contacto con menores de edad durante el mismo periodo de tiempo. Es una sentencia que dictó in voce el magistrado Ángel Manuel de Pedro en la que se acordó el fraccionamiento de la multa y de la indemnización en 24 mensualidades.

"Diciéndole que estaba rica"

Son unos hechos que tuvieron lugar la mañana del 29 de agosto de 2024, sobre las 09.20 horas, cuando ambos coincidieron en la biblioteca de este municipio zaragozano perteneciente a la comarca de Valdejalón. Es un espacio municipal que se ubica en el centro cívico, donde precisamente se encontraba trabajando el ahora condenado con motivo de la instalación de placas solares. "Le tocó la zona del glúteo y del pecho por encima de la ropa, diciéndole que estaba rica y siguiéndola durante unos 30 minutos por la biblioteca", recogen los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Ese mismo día, de hecho, la víctima interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, por lo que el agresor durmió en los calabozos hasta que el día siguiente quedó en libertad. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina.