Detenidas dos personas en Cella (Teruel) con un kilo de cocaína oculto en un vehículo

Dos personas han sido detenidas en la localidad turolense de Cella después de que agentes de la Guardia Civil localizaran un kilogramo de cocaína en el interior del vehículo en el que circulaban durante un control preventivo realizado en el polígono industrial La Cañamera.

Según ha informado este viernes el instituto armado, los hechos se produjeron el pasado 26 de febrero durante un servicio de estacionamiento de identificación preventiva (EIP) que efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cella desarrollaban en el citado polígono industrial.

En el transcurso de ese dispositivo, los agentes dieron el alto a un vehículo para identificar a sus ocupantes y tras comprobar la documentación de las dos personas que viajaban en el coche, los agentes realizaron una inspección del vehículo en el que localizaron un paquete que contenía un kilogramo de cocaína oculto en el interior del turismo.

Ante este hallazgo, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.

Según las estimaciones realizadas por los investigadores, la cantidad intervenida podría equivaler aproximadamente a 2.000 dosis, con un valor estimado en el mercado ilícito de unos 140.000 euros.

Los agentes se incautaron de la droga, que quedó a disposición judicial como parte de las diligencias abiertas tras la operación; mientras que los detenidos fueron trasladados para la instrucción de las correspondientes actuaciones policiales.

Una vez finalizadas las diligencias, tanto el atestado elaborado por la Guardia Civil como las personas detenidas fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Teruel, que será el órgano encargado de continuar con el procedimiento judicial.

La intervención se enmarca dentro de los dispositivos habituales que realiza la Guardia Civil en distintos puntos de la provincia para prevenir y detectar posibles actividades delictivas, especialmente relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes. Este tipo de controles permiten reforzar la vigilancia en zonas industriales y vías de comunicación, con el objetivo de evitar la distribución de drogas y garantizar la seguridad en el territorio.