El 'tesoro' del Maestrazgo: un Geoparque Mundial en el corazón de la España vaciada

El Maestazgo ha vuelto a ponerse en primera línea de batalla a cuenta de las energías renovables cuando se veía abocado a albergar un macroparque eólico que ahora está bajo el punto de mira judicial por presuntas 'mordidas'. En ese vasto territorio turolense que se erige al oriente de la comunidad convive ahora la preocupación de sus adeptos y el alivio de sus detractores por los movimientos de esta última semana en lo que constituye el mayor proyecto eólico del país: el clúster del Maestrazgo. Por la conservación de su valor medioambiental se inició hace años un profundo debate entre ambos bandos que ahora ha acabado en la mesa de un juez precisamente por eso, por la existencia de informes que avalan y protegen esa riqueza medioambiental y que se habrían omitido para la instalación de más de un centenar de aerogeneradores según la investigación de la Guardia Civil...

Porque la UNESCO reconoce la zona como Geoparque Mundial por su patrominio geológico, por su patrimonio natural y por su patrimonio cultural. Forma parte de la Red Natura 2000, allí se suceden 67 Lugares de Interés Geológico y alberga cuatro Monumentos Naturales: Puente de Fonesca, Grutas de Cristal de Molinos, Nacimiento del río Pitarque y Órganos de Montero. Es refugio de especies animales en peligro de extinción como el águila perdicera, el águila real, el buitre leonado o la cabra montés, por ejemplo.

Fauna y flora

En cuanto a sus árboles principalmente se puede encontrar pino silvestre y pino negral, además de enerbos, chopo temblón y otras muchas especies protegidas como la sabina rastrera, thurifera y albar, tejos, acebos y arces. El valle del Bergantes, por ejemplo, alberga flora endémica y bosques de ribera protegidos. Pero no todo es cuestión de fauna y flora en un extenso territorio que abarca hasta 43 municipios de la provincia turolense, donde también se subraya su valor geológico como testigo de los últimos 200 millones de años de la historia de La Tierra.

El clúster del Maestrazgo está proyectado en varios municipios de la comarca turolense. / SERVICIO ESPECIAL

Algunos de sus yacimientos arqueológicos, de hecho, forman parte del conjunto de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hasta once de sus municipios tienen a sus conjuntos urbanos declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Incluso Cantavieja, Mirambel y Puertomingalvo figuran en el listado de pueblos más bonitos de España.

Entorno de contrates

Tiene el sello UNESCO, está reconocido como uno de los lugares más bellos y geológicamente importantes del mundo, siendo además uno de los miembros fundadores de la Red Europea de Geoparques. Es un enclave natural con altitud alpina y clima mediterráneo que genera una gran biodiversidad de especies, lo que lleva al Maestrazgo a ser un entorno de contrastes.

Los defensores del entorno del Maestrazgo también exponen sus valor cultural con las Tamboradas de la Ruta del Tambor y el Bombo y la técnica de construcción en Piedra Seca están incluidas en la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.