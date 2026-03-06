El hombre que asesinó a su exmujer en Ejea de los Caballeros afronta 27 años de cárcel

José Francisco A. S., el vecino de Ejea de los Caballeros que el 6 de julio de 2024 asesinó a su exmujer, acaba de conocer la petición de condena a la que se enfrenta: 27 años de cárcel. Es la pena que solicita la Fiscalía por el delito de asesinato (25 años de prisión) y por los dos delitos de maltrato psicológico (2 años de prisión) a sus hijos por los daños morales ocasionados a los dos menores de edad tras el crimen que perpetró el progenitor en la tienda de decoración (Mundocuadro) que regentaba Susana. Allí fingió que todo se trataba de un atraco, aunque la Guardia Civil estrechó el cerco y le detuvo a la semana siguiente cuando recibió el alta en el hospital.

En el escrito de acusación que acaba de formular el ministerio fiscal se incluyen otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 500 metros durante 35 años en favor de los hijos, la medida de libertad vigilada durante diez años o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años. Y la indemnización asciende a 546.000 euros, 150.00 euros a cada uno de los dos hijos, 150.000 euros a los padres de la víctima y 32.000 euros a cada uno de sus tres hermanos, representados por el abogado José Antonio Leciñena.

Un divorcio

Es un documento en el que se hace constar que ambos se habían divorciado apenas unos meses antes debido a las adicciones al juego y a las drogas de José Francisco A. S., de tal forma que había contraído "diversas deudas". Pero la ruptura matrimonial no conllevó un distanciamiento total, pues el acusado ayudaba a Susana en las tareas de enmarcación en el negocio que ella regentaba en la calle Sinués Urbiola. "Para excusarse de pagar la pensión de alimentos a favor de los hijos comunes que se había pactado en el divorcio y para poder seguir viendo a Susana", expone la fiscal.

Por eso la misma mañana de los hechos, la del 6 de julio de 2024, José Francisco A. S. se encontraba en el establecimiento hasta que llegó la hora de cierre y Susana accedió a la zona del taller, donde trabajaba su exmarido. Entonces se inició una discusión "motivada por las deudas" de José Francisco A. S. y el deseo de la difunta de dejar de depender de sus enmarcaciones. Así que en un momento le agarró del cuello "con el fin de estrangularla" y le tiró al suelo.

"Un control y dominación"

En la caída se golpeó la cabeza con la esquina de una máquina y, tras inmovilizarle, le golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza hasta que falleció y fingió que todo aquello se trataba de un atraco. "El ataque final contra la vida de Susana se produjo como expresión de la no aceptación por parte del acusado de la ruptura de la relación y de su persistente voluntad de mantener un control y dominación sobre ella, situándola en una posición de subordinación", sostiene la fiscal en su escrito de acusación en alusión también a otros episodios en los que el encausado le recriminaba que quedara con sus amigas.

Fue detenido minutos después de recibir el alta hospitalaria el 12 de julio pese a que los médicos forenses reconocieron que no debería haber ingresado en la unidad de cuidados intensivos (uci) del hospital Universitario Miguel Servet porque no se apreciaba ninguna lesión de gravedad a excepción de la fractura de uno de sus dedos. Durante el tiempo en el que permaneció hospitalizado, nunca se interesó por el estado de Susana e incluso llegó a "presentar alguna risa" en el puesto de Casetas.