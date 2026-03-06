Investigado un conductor tras atropellar a un ciclista en Barbastro (Huesca)

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, perteneciente a la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia tras atropellar a un ciclista en el término municipal de Barbastro. Los hechos tuvieron lugar el 19 de enero, en el punto kilométrico 0 de la carretera A-1232, a la altura del término municipal de Barbastro. Se trata de un tramo en intersección giratoria --glorieta--.

El siniestro consistió en la colisión lateral de un turismo que adelantaba a una bicicleta, sin mantener la distancia lateral para realizarlo con seguridad, provocando la caída del ciclista al asfalto. Como consecuencia, el ciclista, un varón de 67 años y vecino de la Comarca de Somontano, resultó herido grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada del 061 al hospital de la localidad de Barbastro.

Los agentes realizaron pruebas de detección de alcohol y drogas al conductor del turismo en el lugar de los hechos, arrojando un resultado negativo en ambas.

Así, el pasado 11 de febrero, el EIS de Tráfico de la Guardia Civil con base en Huesca procedió a la investigación del conductor del vehículo como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia, un varón de 74 años y también vecino de la Comarca de Somontano. Instruidas las diligencias, fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Barbastro, debiendo el conductor investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando ésta lo estime conveniente.

Los delitos de lesiones por imprudencia, tipificados en el artículo 152 del vigente Código Penal, están penados con multas de 1 a 2 meses para lesiones leves o menos graves y prisión de 1 a 3 años para lesiones graves, pudiendo incluir una privación del derecho a conducir o portar armas. Asimismo, la Guardia Civil recuerda a importancia de extremar la precaución en la conducción, especialmente en intersecciones y glorietas, donde confluyen distintos usuarios vulnerables de la vía.

Los ciclistas constituyen uno de los colectivos con mayor riesgo en caso de siniestro, por lo que resulta fundamental respetar la distancia de seguridad, moderar la velocidad y mantener una atención constante al entorno.