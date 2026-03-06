La Fiscalía pide 10 años de cárcel para un hombre que apuñaló a su expareja en las Fiestas del Pilar
La víctima recibió una puñalada en el abdomen que estuvo a punto de costarle la vida la noche del pregón
Las Fiestas del Pilar estuvieron muy cerca de empezar el año pasado con un cruento asesinato machista en el barrio de Las Delicias. No faltó mucho para que un treintañero nicaragüense asesinara a cuchilladas a su expareja, ya que a la mujer solo le salvaron sus gritos de auxilio, que alarmaron a los vecinos del edificio en el que reside en la calle Portugal (22). De esta forma dejó de apuñalarla Víctor Alfonso C. M. para darse a la fuga aunque fue detenido a los pocos minutos. Desde aquella noche del 4 de octubre de 2025 apenas han transcurrido cinco meses, aunque ha sido un tiempo suficiente para que el ministerio fiscal solicite penas que en su conjunto suman diez años de cárcel.
Así se desprende del escrito de acusación formulado por la Fiscalía a razón de nueve años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro año de prisión por un delito de maltrato. Entre otras medidas accesorias se incluye una orden de alejamiento de 500 metros durante diez años o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años. Y la indemnización asciende a 34.700 euros en favor de la víctima, 30.000 euros por los daños morales, 3.000 euros por las secuelas y 1.700 euros por las lesiones que le infiligó Víctor Alfonso C. M., defendido por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén.
Los hechos
Sobre las 22.00 horas del 4 de octubre de 2025 se dirigió el encausado a la vivienda de su expareja, una mujer hondureña de 35 años a quien encontró en el portal de la calle. Su objetivo era convencerla para retomar la relación sentimental, pero ella no estaba dispuesta, así que intentó cerrar la puerta. Pero no lo consiguió y Víctor Alfonso C. M. accedió al patio hasta que sacó un cuchillo que escondía entre su ropa para asestarle una puñalada en el abdomen que provocó una abundante pérdida de sangre con "elevado riesgo de muerte", según se hace constar en el escrito de acusación del ministerio público.
El encausado intentó clavarle el cuchillo en una segunda ocasión, aunque no lo logró porque se partió el arma. "Si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie. Te voy a matar", le dijo el agresor hasta que tuvo que darse a la fuga una vez que los vecinos salieron a socorrer a la víctima por sus gritos de auxilio. "Al bajar los vecinos en su auxilio, creo que ayudamos a que no la rematara. Con el ruido, el hombre salió corriendo", contaron los vecinos a este diario al día siguiente de los hechos.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).
