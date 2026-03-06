La UME se suma a la búsqueda de Pablo Cebolla tras 21 días desaparecido en Zaragoza

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha sumado este viernes a las labores de búsqueda de Pablo Cebolla, el joven vecino de Alhama de Aragón desaparecido desde la madrugada del pasado 13 de febrero en Zaragoza. El Grupo de Desaparecidos ha requerido la presencia de los servicios de la UME cuando se cumplen tres semanas de la desaparición de este veinteañero, un periodo de tiempo en el que también han trabajando en su búsqueda los buzos de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) o los familiares y amigos de Pablo Cebolla como voluntarios. Son unas labores que también se centran en la búsqueda del joven Ares Miguel Tiziano, desaparecido desde el pasado 20 de noviembre en la capital aragonesa.

Por parte de la UME forman parte del operativo equipos de búsqueda subacuática, equipos cinológicos de búsqueda de restos humanos, equipos RPAS y equipos de búsqueda en orillas además de la instalación de un puesto de mando fijo en las instalaciones de la UME en la Base Aérea de Zaragoza y un puesto de mando móvil en las instalaciones de la Policía Nacional. Este viernes, precisamente, se han llevado a cabo reconocimientos y tomas de contacto con las zonas de trabajo asignadas y reconocimientos de los embarcadores y tomas de contacto de los perros con las zonas donde se van a realizar búsqueda.

Convocatoria de movilización para el sábado 14 de marzo a las 10.00 horas en el Club Náutico de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Este martes, precisamente, medio centenar de voluntarios participaron en una batida en la Ribera Baja del Ebro para revisar el tramo comprendido entre los núcleos de El Burgo de Ebro y Pina de Ebro. A partir de las 16.15 horas se les citó allí para organizar la jornada, de tal forma que se les facilitó un mapa de la zona para rastrear las orillas y las isletas que se forman en el centro del cauce. En pequeñas cuadrillas cubrieron cinco kilómetros por grupo tras partir del polígono industrial 'El Espartal'.

Y justo ayer se convocó una nueva jornada de búsqueda para el próximo sábado 14 de marzo. A las 10.00 horas se ha citado en el Club Náutico a los voluntarios para realizar un descenso del río Ebro con barcas. En el cartel de movilización se anima a todos los voluntarios que dispongan de barca, pato o kayak con motor y sonda sónar en tiempo real a acceder a un grupo de WhatsApp a través del código QR que se acompaña en la imagen.