El dueño de Forestalia pagó 443.531 euros de más a tres excargos del PAR por su consultora de renovables

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) ha analizado a lo largo de los últimos meses las relaciones del presidente de Forestalia, Fernando Samper, y de diversos cargos políticos con pasado -y peso- en consejerías vinculadas a las energías renovables. De esta forma se han escudriñado sus contactos con tres expolíticos del Partido Aragonés, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, y su consultora de renovables, Athmos Sostenibilidad SL, de tal manera que los investigadores sostienen que Fernando Samper pagó 443.531 euros de más a Boné, Marruedo y Fraile cuando adquirió la compañía por cuatro millones de euros. Y es un importe que no coincide con las cantidades "inicialmente pactadas" según subraya la Guardia Civil en el informe remitido al Juzgado que investiga presuntas 'mordidas' e irregularidades en la tramitación y en la adjudicación del clúster del Maestrazgo.

Es una operación, la venta de Athmos Sostenibilidad SL, que se ejecutó a finales de 2018 entre quien fuera consejero de Medio Ambiente entre 2002 y 2011, Alfredo Boné; su jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile, y uno de sus directores generales, Luis Marruedo. En la escritura pública figura un importe de cuatro millones de euros, 443.000 euros superior a lo pactado según un informe remitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Banco de España.

El Periódico de Aragón

Porque según la Guardia Civil no coinciden "las cantidades inicialmente pactadas con las finalmente entregadas" ni tampoco "las cuentas bancarias indicadas para el ingreso con las finalmente utilizadas". Por eso los investigadores consideran que esos cuatro millones de euros constituyen un precio de venta por encima del valor de mercado, "habida cuenta de su importe neto de su cifra de negocios y su total activo" en alusión a los números de Athmos Sostenibilidad SL.

Athmos Sostenibilidad SL

Es una consultora medioambiental y de energías renovables que a principios de 2015 fue creada por Ana Cristina Fraile y una socia, Augusta García Bueno, bajo el nombre de Viadós Gestión Integral de Proyectos SL, aunque Augusta García Bueno vendió su única participación a finales de ese mismo año. Fue una venta a la que siguieron otros movimientos como la entrada en la sociedad de Alfredo Boné y Luis Marruedo, de tal forma que se llevó a cabo "una reconfiguración del mapa accionarial" con un porcentaje "prácticamente idéntico" de participaciones entre Boné, Marruedo y Fraile.

En este análisis también se hace constar que la sociedad mantuvo "un acuerdo" con Forestalia Renovables SLU, relacionada con Fernando Sol SL y su administrador Fernando Samper. Y es que, a partir de 2017, desde Fernando Sol SL se transfirieron participaciones de cuatro sociedades a Athmos Sostenibilidad SL., cuya sede y la de Forestalia en Coso (33) fueron registradas este martes con el punto de mira en el clúster del Maestrazgo.