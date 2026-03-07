La Guardia Civil considera que un ex alto cargo del Miteco creó "una estructura ad hoc' para recibir más de 5 millones de euros de Forestalia

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) sigue repasando la actividad de Forestalia y su expansión por Aragón con el apoyo de una presunta trama de corrupción que incluiría a altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). En el centro de la investigación se encuentra Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental en el ministerio y, tras su jubilación, asesor en la misma cartera ministerial que supuestamente habría cobrado más de cinco millones de euros gracias a esta relación con la empresa aragonesa.

Domínguez, acusado de haber favorecido la implantación de proyectos del gigante aragonés de las energías renovables, también está señalado por la UCOMA por haber recibido "pagos ilícitos" a través de unas mercantiles creadas junto a miembros de su empresa. Según señala la Guardia Civil, Domínguez habría creado "una estructura ad hoc" para facilitar los cobros señalados como ilegales que vendrían de empresas asociadas a Forestalia o a Fernando Samper, presidente de la principal firma aragonesa de desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos.

Por eso la Guardia Civil ha analizado la creación de Dherco S. L., un estudio de asesoramiento que considera que Domínguez y su familia crearon para "la recepción de pagos ilícitos". En esta firma aparece como administradora la esposa de Domínguez, Monserrat Heredero, así como sus cuatro hijos, Guillermo, Pablo, Álvaro Eugenio y Diego. "Destaca de esta mercantil, por un lado, su nula actividad comercial y por otro lado su objeto social, el cual se centra en el diseño y decoración de viviendas y locales comerciales frente a la realización de estudios de impacto ambiental para la implantación de energías alternativas", resume la UCOMA, que considera "técnica y lógicamente insostenible" que una empresa se presente "simultáneamente" como consultora en dos áreas tan diferentes". "Salvo que su función real sea servir de ‘pantalla’ para canalizar los pagos vinculados al cargo público de Domínguez", puntualiza.

Empresas pantalla

El Instituto Armado también señala el desarrollo de Caliope Innova, una empresa que se habría creado para "presuntamente actuar como el intermediario entre las relaciones societarias entre Eugenio Domínguez y grupo Forestalia". Roberto Pérez Águeda, uno de los detenidos el pasado martes, se considera participante de esta operación. Caliope tuvo en origen como objeto empresarial "la gestión de centros de psicología, selección de personal y servicios de limpieza", para cambiar posteriormente a "la intermediación de activos energéticos".

La Guardia Civil recopila así una serie de compraventas de valores y cambios de responsabilidades en empresas relacionadas con Caliope y que también implican al estudio Dherco. También incluye a Babieca Investment Renewable y a otras empresas vinculadas al grupo Forestalia. A través de filiales de Caliope, la familia Domínguez Heredero compró participaciones de Babieca. Posteriormente, otra firma, con nombre Cemsal, prestó 5,2 millones a la mercantil Babieca. "Cabe recordar que Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy (mercantiles participadas por la familia Domínguez Heredero) ostentan participaciones sociales de Babieca Investment Renewable", recalca.

Análisis de las sociedades

"Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, si se produce un incremento patrimonial en Babieca, se produciría también, un incremento patrimonial en las mercantiles directamente participadas por la familia Domínguez Heredero, lo que reforzaría aún más la hipótesis de la creación de un entramado mercantil para canalizar las posibles contraprestaciones por los tratos de favor efectuados por Eugenio Domínguez, tanto en su etapa como Subdirector General de Evaluación Ambiental como en su etapa como asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente", resume la Guardia Civil.

El escrito del Instituto Armado refleja como poco antes de esta operación de préstamo, Babieca había comprado participaciones en 15 sociedades promotoras de proyectos de parques eólicos que estaban «controlados» por el propio Eugenio Domínguez. "Se puede afirmar que Eugenio Domínguez ejercía sus funciones laborales redactando las DIAs (Declaraciones de Impacto Ambiental) para proyectos cuyos promotores habían sido parcialmente traspasados a empresas de su propiedad", censura la UCOMA.