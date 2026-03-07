La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la "figura central" de la "presión" para facilitar la expansión de Forestalia

Los tejemanejes del propietario de Forestalia, Fernando Samper Rivas, que está investigando la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) han 'conducido' a los agentes hasta el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Porque varios funcionarios del organismo autonómico han detallado en los últimos meses ante la Guardia Civil cuál era el rol de quien fuera su director entre 2016 y 2023, Jesús Lobera, por esa representación que en el Instituto Armado se le atribuye a Lobera de "figura central" en las acusaciones de "presión" y "cambio de procedimientos" para impulsar proyectos de energías renovables en la provincia turolense, la mayoría de ellos vinculados al gigante aragonés de la energía 'verde': Forestalia.

Así lo hace constar la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente en el informe remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel, cuyo titular, el juez Juan José Cortés, ha levantado esta semana el secreto de las actuaciones tras las detenciones de Fernando Samper y de otras cinco personas vinculadas a una trama de presuntas 'mordidas' e irregularidades en la tramitación del clúster del Maestrazgo, tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Es, precisamente, uno de los casos más significativos por su "magnitud" y por las "irregularidades" que se han ido denunciando en su tramitación según la información a la que ha tenido acceso este diario.

Sobre el clúster del Maestrazgo se subraya la tramitación del proyecto como 22 parques eólicos independientes de 50MW cada uno, una estrategia de fragmentación que se interpreta como "una táctica diseñada" para eludir la competencia del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). A esta fragmentación se opuso un funcionario del Inaga aunque Lobera y "otras partes" insistieron en que se gestionara a nivel autonómico de acuerdo al patrón de "actuación irregular" que la Guardia Civil desgrana en este proyecto en concreto.

'No hagas nada más que me encargo yo'

"El episodio más revelador ocurrió cuando X se negó a firmar un informe que consideraba 'contaminado'. Ante su negativa, Jesús Lobera le habría dicho textualmente: 'Tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo', asumiendo personalmente la gestión del expediente al margen del criterio técnico", expone el informe sobre Lobera, a quien se considera "un puesto puramente político" vinculado al PSOE. Tanto es así que una funcionaria admitió que sus informes eran un "corta-pega" de otros informes, "lo que sugiere una falta de rigor y análisis individualizado" más aún por su formación como veterinario.

De Lobera se dice que desarrolló su trabajo con "normalidad" hasta que llegó el boom de las energías renovables con una llegada masiva de proyectos, especialmente de la mano de Forestalia. "Los testimonios describen una nueva actitud proactiva por parte de Jesús Lobera para que estos expedientes obtuvieran una resolución favorable. Las presiones ejercidas llegaron a un punto en que, según declara X, durante esa época él solo llegó a firmar tres informes desfavorables", expone este mismo informe.

El 'modus operandi' de Lobera

Por eso se establece un modus operandi "impuesto" por la dirección del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental en el que los informes técnicos con valoración desfavorable eran "sistemáticamente ignorados o devueltos" por Jesús Lobera, "quien se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación técnica que respaldara su decisión". De este modo también se acusa a Lobera de ponerse en manos de consultoras externas -Vea Global, Natural Resources, Calidad y Estudio o Satel, entre otras- para que redactaran "informes a su gusto" con criterios técnicos "más laxos" y "omitiendo aspectos desfavorables".

También realizaba "peticiones de explicaciones" verbales y escritas a los funcionarios que emitían informes negativos al mismo tiempo que se denuncia la modificación de informes "sin el conocimiento ni el consentimiento" de sus autores. Y para eludir los controles técnicos, Lobera nombró a Andrés Medina como "único responsable" de todos los los proyectos de renovables.