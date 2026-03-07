Tres encapuchados atracan una tienda en Zaragoza y se llevan la caja registradora

Otro atraco a mano armada en un establecimiento abierto al público en Zaragoza. Si en los días anteriores se cometieron sendos robos en salones de juegos en los barrios del Arrabal y Torrero, en esta ocasión se centraron los amigos de lo ajeno en un comercio de San José. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, tres varones encapuchados irrumpieron con armas blancas en una tienda de la cadena PrimaPrix en la avenida Monasterio de Samos y se llevaron la caja registradora de la tienda. No hay detenidos.

Son unos hechos que tuvieron lugar sobre las 22.00 horas del 3 de marzo de 2026 en este establecimiento ubicado en la confluencia de las calles Monasterio de Samos y Monasterio San Martín de Cillas. Hasta allí se desplazaron varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos peinaron la zona en búsqueda de los ladrones sin que pudieran dar con su paradero. En cualquier caso sí que se pudieron entrevistar con los trabajadores de la tienda para que les explicaran lo que allí había sucedido.

Investigación policial

Son unas pesquisas que hasta hace dos años asumía el Grupo de Robos con violencia pero que ahora lo hacen las comisarías de distrito después de que en la Jefatura Superior de Policía de Aragón se decidiera prescindir de esta unidad especializada en la investigación de este tipo de delito. Por eso es una investigación que ha asumido el Grupo de Policía Judicial adscrito a la comisaría de San José, tal y como sucede también con un robo de similares características que se produjo apenas 24 horas antes en un salón de juego situado en la avenida América (14).

En el establecimiento de la cadena 'Sportium' irrumpieron otros tres varones encapuchados armados con cuchillos sobre las 21.00 horas del 2 de marzo. Pero no se llevaron nada por la llamada que la empleada hizo a la Policía. Sí que consiguieron hacerse con 200 euros en un salón de juego de la cadena 'El Dorado' situado en la avenida San Juan de la Peña (1). Fue sobre las 20.00 horas del 1 de marzo cuando tres varones también encapuchados accedieron armados con cuchillos. Es un golpe que investiga el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Arrabal.