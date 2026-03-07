Una extrabajadora del Ayuntamiento de Morata (IU), tras sufrir una agresión sexual: "Están mucho con el 8M pero me dejaron sola"

"Están mucho con el 8M, pero me dejaron sola". Son las palabras con las que una extrabajadora de la biblioteca de Morata de Jalón (Zaragoza) critica el comportamiento de su ayuntamiento (gobernado por Izquierda Unida) después de que, el 29 de agosto de 2024, denunciara a un operario por agredirle sexualmente en el espacio municipal. "No me creyeron", denuncia esta misma mujer en declaraciones a este diario una vez que hace unas semanas se conoció la condena. Porque el propio acusado acabó reconociendo los hechos al aceptar una multa de 1.620 euros por un delito de agresión sexual...

"Ponen carteles de 'no a la violencia', pero luego pasa algo en el pueblo y no hacen nada. Me jode muchísimo. A mí no me creyeron porque primero fueron a hablar con él y no se interesaron en nada", sostiene la víctima sobre los pasos que siguió tras sufrir la agresión sexual. Desde la biblioteca, donde tuvieron lugar los hechos, se dirigió al consistorio para comunicar lo que había sucedido sobre las 09.30 horas. "Pero no se aplicó ningún protocolo ni me ayudaron", continúa la mujer en alusión al desplazamiento que hizo sola al cuartel de la Guardia Civil y al centro de salud.

En cualquier caso el reconocimiento de los hechos del acusado, y la consiguiente condena, constituye "una victoria" para esta mujer. Y es que este varón confesó que le tocó los pechos y el culo además de dirigirse a ella diciéndole que estaba "rica". "En todo momento ayudamos a esta chica y estuvimos a su disposición", defiende por su parte el alcalde de Morata de Jalón, Luis Velilla (IU), consultado por este diario tras las manifestaciones de la víctima.