Atasco y filas kilométricas en la A-23, a la altura del Monrepós, por un accidente
El tráfico es lento en dirección a Zaragoza, unos kilómetros antes de llegar a Arguis
Un accidente en la A-23, en dirección a Zaragoza, cerca del embalse de Arguis (Huesca), está provocando atascos y filas kilométricas de coches, que llegan hasta el puerto del Monrepós. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 381 afectando el carril en dirección a Huesca.
El suceso, en el que se han visto implicados cuatro turismos, se ha producido en plena operación retorno del puente de la Cincomarzada, por lo que son muchos los conductores afectados que en estos momentos se encuentran regresando desde el Pirineo altoaragonés.
La Guardia Civil investiga si la colisión se ha producido por alcance. Al lugar del accidente se han desplazado ambulancias y varias dotaciones de bomberos al producirse cinco heridos de caracter leve, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.
La circulación es lenta con retenciones de hasta cuatro kilómetros y, según informa la DGT. Además, durante unas horas los túneles 5 y 6 han sido cerrados al tráfico en sentido Huesca para evitar la acumulación de vehículos en su interior.
