Dos incendios de contenedores en cinco minutos en la plaza San Francisco y una calle aledaña

Un total de ocho contenedores se han visto envueltos en llamas la madrugada de este domingo en la plaza San Francisco y sus alrededores. En la calle Andrés Piquer han resultado afectados tres contenedores mientras que en la misma plaza San Francisco (5) han resultado afectados otros cinco contenedores con una diferencia de apenas cinco minutos entre ambos incendios, de los que se ha tenido conocimiento sobre las 06.30 horas. En su extinción han trabajado bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza además de intervenir agentes de Policía Local en el lugar de los hechos.

No ha habido que lamentar grandes daños materiales más allá de los efectos del humo que ha impregnado de hollín buena parte de la fachada de un edificio, el número 5 de plaza San Francisco, que está situado frente a los cinco contenedores calcinados. "Mi piso es el más afectado porque mi balcón es el primero de la fachada. Parte de la cornisa está negra y hay restos de ceniza en el balcón", ha explicado en declaraciones a este diario Beatriz, una de las vecinas de este mismo inmueble donde esta mañana estaba limpiando "todo el mundo".

Un edificio de la plaza San Francisco (5) ha resultado afectado por el humo del incendio de los contenedores, la madrugada de este domingo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Para vivir encima no nos hemos enterado... Menuda broma porque podríamos estar hablando de otras cosas (...) El humo ha tenido que ser fuerte para que haya llegado al quinto piso", ha continuado Beatriz, quien ha adelantado su voluntad de ponerse en contacto con el presidente de la comunidad de vecinos y con la administradora de fincas para solventar los desperfectos ocasionados.

Porque se sospecha que el origen de ambos incendios sea intencionado, pues apenas se ha llevado una diferencia de cinco minutos entre sendos avisos en la plaza San Francisco y en la calle Andrés Piquer. Son unas pesquisas que dirigirá el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias aunque en el lugar de los hechos haya intervenido la Policía Local junto a los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que se han desplazado con una bomba urbana ligera para solventar la situación en unos 20 minutos.